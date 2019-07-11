Политика
Советник Зеленского предложил переименовать РоссиюLenta.ru вчера в 21:28
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев предложил называть русский язык российским.
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Кино
Режиссер Дэвид Финчер снимет для Netflix полнометражный фильм
Голливудский режиссер Дэвид Финчер снимет полнометражный фильм «Манк» для Netflix, это будет биографическая лента о Хермане Манкевиче, который в соавторстве с Орсоном Уэллсом создал сценарий для одной из классических картин американского кинематографа — «Гражданина Кейна».
Обновлено в 04:09
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела в Донбассе журналистов «Звезды»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о "запрещенных методах ведения войны" в связи с обстрелом съемочной группы телеканала "Звезда" в Донецкой народной республике, сообщает ведомство.
Обновлено в 03:27
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Политика
Меркель опять стало плохо на публике
Канцлер Германии Ангела Меркель вновь плохо себя почувствовала на официальном мероприятии — приступ дрожи начался во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии
В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G
Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
В России заявили о беспокойстве из-за ситуации в Ормузском проливе
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена недавними событиями в Ормузском проливе.
Обновлено в 03:16
Политика
Партия президента Украины продолжает лидировать в предвыборной гонке
Рейтинг партии рок-певца Святослава Вакарчука "Голос", которую месяц назад поддерживали 4,0% избирателей, снизился до 3,4%, снижая шансы на попадание в парламент.
Обновлено вчера в 03:58
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено вчера в 14:15
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Единоборства
Нурмагомедов поздравил Кормье с титулом лучшего бойца года в ММА
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram поздравил американца Даниэля Кормье с титулом лучшего бойца ММА по версии телеканала ESPN.
Обновлено в 01:30
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Культура
Автор книг «Как приручить дракона» стал лауреатом премии Waterstones
Писательнице Крессида Коуэлл, написавшей серию книг «Как приручить дракона», присвоено звание лауреата детской премии британской сети по продаже книг Waterstones.
Обновлено в 02:03
Музыка
Макаревич признался Собчак, что он миллионер
Певец Андрей Макаревич в интервью для телеведущей Ксении Собчак рассказал, что является миллионером.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Финансы
Ориентир по индексу Мосбиржи на сегодня - 2805-2830 пунктов
Правление АК «Алроса» сегодня отметило «стабильный спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции», который формирует «предпосылки для восстановления общего спроса на алмазное сырье» в преддверии периода рождественских продаж.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Красноярский край потратит 14 млрд рублей на увеличение рождаемости
Красноярский край потратит более 14 млрд рублей на увеличение рождаемости в регионе. Эти деньги будут освоены до 2024 года.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
В Совфеде посочувствовали Зеленскому после идеи переименовать Россию
Клинцевич отметил, что считает "откровенной чушью" идею советника Зеленского Никиты Потураева, который предложил называть на Украине русский язык "российским", а Россию — "Московией".
Обновлено в 00:59
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Экономика
ФНС не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости
Федеральная налоговая служба (ФНС) России не может собрать налоги с 800 тысяч объектов недвижимости в России из-за отсутствия необходимых данных об их правообладателях, говорится в сообщении Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки администрирования имущественных налогов на примере Смоленской и Ивановской областей и их административных центров.
Обновлено в 02:05
Политика
В Борисполе Зеленский выгнал с совещания секретаря местного горсовета
В ходе заседания между главой государства и секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком началась перепалка, в результате которой Зеленский назвал Годунка разбойником и выгнал из зала заседаний.
Обновлено вчера в 18:47