Политика

Советник Зеленского предложил переименовать РоссиюLenta.ru вчера в 21:28

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев предложил называть русский язык российским.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

РИА Новости08:25

Лингвистка прокомментировала идею переименовать Россию на Украине

Газета.Ru07:17

«Вообще другой»: Почему советник Зеленского хочет переименовать русский язык

РЕН ТВвчера в 21:23

Советник Зеленского предложил называть русский язык российским

Коммерсантъвчера в 22:23

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык на Украине

РБКвчера в 21:16

В команде Зеленского предложили переименовать русский язык и Россию

RT на русском04:08

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Известиявчера в 17:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон

На Украине захотели присвоить русский язык

Вести.UZ01:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:47, Вашингтон
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Общество

Пещеру «Таврида» откроют для туристов

Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.
Обновлено в 07:59
Политика

Петра Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Обновлено в 00:54
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Темный шоколад помогает снизить риск болезней сердца, заявила диетолог

Темный горький шоколад при умеренном употреблении сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Обновлено в 01:36
Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Общество

Телеканалы к 2020 году адаптируют вещание для инвалидов по слуху

Российские телеканалы вне зависимости от среды вещания и тематики обязаны к 2020 году обеспечить доступность своей продукции для инвалидов по слуху, сообщается на сайте Роскомнадзора.
Обновлено в 07:41
Футбол

ЦСКА отказался от подписания Джанаева

По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.
Обновлено в 06:15
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

В России решили найти управу на 14-летних живодеров

Предлагаемый документ позволит исключить ситуации, при которых правонарушения подростков от 14 до 16 лет не получат юридическую оценку «до момента совершения ими тяжких преступлений против личности».
Обновлено вчера в 12:15
Технологии

В работе оператора Yota произошел сбой

В работе мобильного оператора Yota произошел сбой, следует из данных портала Downdetector. Жалобы начали массово поступать в 15:30 мск.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Тульские школьники покажут зубы стоматологам

Тут ребятам не только вылечат зубы, но и расскажут, как правильно за ними ухаживать.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Forbes составил список самых богатых мировых знаменитостей

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд мира.
Обновлено в 03:41
Хоккей

КХЛ опубликовала календарь на новый сезон

Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Футбол

Защитник «Валенсии» перешел в турецкий клуб

Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур стал игроком «Кайзериспора». Испанский клуб объявил о расторжении контракта с тунисцем.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Общество

На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер

Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Происшествия

В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму

Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное