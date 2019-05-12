Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Наука
Ученые рассказали, как обмануть детектор лжи
Автор научного труда Чун-Вэй Су из Университета Плимута, рассказал, что тест на детекторе лжи базируется на довольно простом предположении.
Обновлено 09 мая в 01:22
Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
Обновлено в 10:28
Общество
Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
Обновлено в 12:04
Политика
Порошенко уволил замглавы президентской администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Алексея Филатова, который проходил подозреваемым по делу против украинского бизнесмена Сергея Курченко, соответствующий указ опубликован на сайте президента.
Обновлено в 16:51
Политика
Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»
Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено в 14:35
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Общество
В Лодейном Поле прошел крупный град
Град сопровождала сильная гроза. Сегодня, 11 мая, жители Лодейного Поля могли наблюдать град.
Обновлено в 14:03
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Космос
Прошло испытание прототипа будущего межзвездного зонда
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская шутливо опровергла своё сходство с Волочковой
Настасья Самбурская пошутила на тему сходства своего поведения с привычками Анастасии Волочковой.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Авто
В России автомобиль Bentley переделали в танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Украинские военные отказались воевать и убили командира, заявили в ДНР
Обновлено в 18:07
Технологии
Инженеры превратили дрон в летающий поднос
Немецкие инженеры сконструировали прототип дрона, который выполняет функцию летающего подноса для умного дома.
Обновлено в 09:02
Политика
Куба взяла под контроль потребление курицы, яиц, риса и сосисок
Потребление социально значимых продуктов на Кубе местные власти взяли под свой контроль.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Политика
Адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину
Рудольф Джулиани, бывший республиканский мэр Нью-Йорка, в настоящее время адвокат президента США Дональда Трампа, в интервью телеканалу Fox News сообщил, что отменил свою поездку на Украину.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Пентагон призвал «решить проблему» на границе с Мексикой
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан заявил, что Пентагон готов помогать в охране границы с Мексикой.
Обновлено в 18:41
Футбол
РБ Лейпциг — Бавария 0:0
Обновлено в 06:45
Здоровье
Диетологи назвали самые вредные продукты для мужчин и женщин
Эксперты предупредили об опасности для здоровья некоторых продуктов. Они определили самые вредные из них для мужчин и для женщин.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Выживший пассажир SSJ: спасти можно было больше
По словам Евгения Климова, выживших могло бы быть больше, если бы спасатели пошли в хвостовую часть лайнера.
Обновлено в 10:09
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Беременная звезда реалити-шоу «Дом-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Для многих свадьба кумира стала неожиданностью, так как после оформления официального развода с первым мужем звезда "телестройки" заявляла, у неё пока нет желания снова связывать себя узами брака, тем не менее, она нарушила собственное слово и опять вышла замуж.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу
Подписчики Яны удивились, как с такой нагрузкой Саша будет ходить в школу, на что продюсер ответила, что мальчик не будет посещать учебное заведение.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов показал фото с прогулки со своим новорожденным сыном
Артист с удовольствием публикует фотографии с новорожденным сыном, сделанными во время прогулки, подписывая их с гордостью «Яжотец-молодец» и сопровождая хэштегами #яжбать #вдекрете.
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп посоветовал Китаю поскорее заключить торговую сделку
Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.
Обновлено в 18:49
Театры
В Петербурге открывается фестиваль молодых театров «Здесь и сейчас»
11 мая в Музее театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге стартует новый оригинальный театральный форум — известный музей организовал форум молодых театров, способных вписать свои творческие постановки в выставочное пространство, «Здесь и сейчас».
Обновлено в 02:42