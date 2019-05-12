Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости вчера в 17:51

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Общество В Москве простятся с Сергеем Доренко Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.

Политика Уважение поможет урегулировать торговые разногласия Китая и США 10 мая в Вашингтоне закрылся 11-й раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Происшествия В жилом доме в Ростовской области взорвался газ В двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области произошел взрыв бытового газа.

Политика Трамп поручил ввести пошлины на весь оставшийся импорт из Китая Президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в страну китайских товаров на 300 миллиардов долларов.

Политика Глава МИД Японии назвал условие ратификации мирного договора с Россией Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что мирный договор должен удовлетворять требованиям обеих стран, иначе он не будет ратифицирован, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Общество В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Наука Уровень глутамата падает на ранних стадиях шизофрении Исследователи школы медицины Джонса Хопкинса показали, что сверхвысокопольный МРТ может выявлять снижение уровня нейромедиаторов в мозгу пациентов уже на ранних стадиях развития шизофрении.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Политика Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".

Общество Изменены правила получения детских пособий До этого момента пособия платились только по месту "прописки". Сейчас для их получения не нужна даже временная регистрация.

Политика В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.

Армия и оружие Рухани призвал к единству для противостояния «беспрецедентному» давлению США Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNBC сообщил, что администрация президента Дональда Трампа усиливает свое военное присутствие в регионе, чтобы «дать надлежащий ответ» на любые наступательные действия со стороны Ирана и ущемление американских интересов в регионе.

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Наука На Сейшелах возродился вид птиц, вымерший 136 тысяч лет назад Вымерший более 130 тысяч лет назад вид нелетающих птиц кювьеров пастушок повторно возник на одном из Сейшельских островов, передает CNN.

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.