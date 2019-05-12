Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

Известия21:10

Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»

РБК19:48

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

РИА Новости17:51

Советник Зеленского пообещал не менять курс «по отношению к войне с Россией»

URA.Ru18:42

Советник Зеленского рассказал о будущем курсе Украины

RT на русском18:41

Курс на «войну с Россией» поддержали у Зеленского

Газета.Ru18:04

Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

Телеканал 360°19:12
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Политика

Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.
Обновлено в 17:15
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
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Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X

Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено в 13:32
Политика

Цукерберг высказался против разделения компании Facebook

Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Хоккей

Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»

На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 20:00
Общество

Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников

Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено в 21:19
Происшествия

В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Политика

Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост

Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Политика

В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов

«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП

Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Происшествия

МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа

Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Армия и оружие

Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии

Обновлено в 09:34
Наука

В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд

Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Здоровье

Врачи назвали симптомы разрыва аорты

Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» проболталась про беременность

Обновлено в 22:37
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.
Обновлено в 13:45
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Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Истощенная 2-летняя девочка и два трупа найдены в киевской многоэтажке

Обновлено в 10:57
Политика

Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400

"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Кино

В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов

10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Футбол

Опубликовано фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон

Портал Footyheadlines опубликовал фотографии возможного гостевого комлекта игровой формы «Зенита» на сезон-2019/20.
Обновлено в 10:30
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Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины. Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста.
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