Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

Политика Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.

Общество «Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.

Авто Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.

Политика Цукерберг высказался против разделения компании Facebook Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.

Хоккей Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе» На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».

Общество Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.

Происшествия В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Политика Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.

Политика В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов «Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.

Авто Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Транспорт МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Политика Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.

Происшествия МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.

Наука В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.

Здоровье Врачи назвали симптомы разрыва аорты Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.

Здоровье Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.

Футбол «Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов "Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.

Здоровье Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.

Политика Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400 "Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Хоккей Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.

Кино В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов 10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.

Армия и оружие В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.