Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Политика
Украинский дипломат счел опасной отмену визита адвоката Трампа в Киев
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал опасным заявление личного адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который отказался от поездки в Киев.
Обновлено в 17:15
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Авто
Стала известна цена кроссовера Volkswagen Teramont X
Презентация Volkswagen Teramont X состоялась на автосалоне в Шанхае и во время презентации кросс-купе сообщалось, что автомобиль появился в дилерских центрах в конце мая.
Обновлено в 13:32
Политика
Цукерберг высказался против разделения компании Facebook
Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Хоккей
Стартовал первый матч серии «Сент-Луиса» и «Сан-Хосе»
На арене «Эс-Эй-Пи Центр» в г. Сан-Хосе стартовала серия плей-офф между местным клубом «Сан-Хосе Шаркс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено в 20:00
Общество
Психолог дала советы по адаптации к рабочему ритму после праздников
Кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко рассказала в интервью РИА Новости, как быстро вернуться к рабочему ритму после майских праздников.
Обновлено в 21:19
Происшествия
В Петербурге шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой
Трое из шести пострадавших находились в трамвае. Две 15-летние школьницы обратились в детскую городскую больницу самостоятельно.
Обновлено в 15:22
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Политика
Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
Украинцы массово едут в Крым не только отдохнуть, но и посмотреть на стройку века - Крымский мост.
Обновлено в 13:12
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Глава МИД Франции заявил об угрозе возникновения международной анархии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что призывы к конфронтации государств могут привести к международной анархии.
Обновлено в 21:41
Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Армия и оружие
Солдаты НАТО погибли в результате взрыва в Латвии
Обновлено в 09:34
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Здоровье
Врачи назвали симптомы разрыва аорты
Из распространенных причин разрыва аорты врачи выделяют прежде всего атеросклероз, поражающий сосудистые ткани.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» проболталась про беременность
Обновлено в 22:37
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов
"Ростов-Дон" стал вторым финалистом женской Лиги чемпионов. Российская команда в "Финале четырех" взяла верх над "Метцем" - 27:25.
Обновлено в 13:45
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Политика
Bild: Турция может отказаться от приобретения у России С-400
"Дело до поставок С-400 в июле, как заявлял турецкий президент, не дойдет, поскольку приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", - отметил источник Bild.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено в 21:23
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Украинские военнослужащие в Донбассе отказались выполнять приказ своего командира выполнять боевое задание на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики и после угроз военным трибуналом застрелили его.
Обновлено в 22:31
Футбол
Опубликовано фото гостевой формы «Зенита» на следующий сезон
Портал Footyheadlines опубликовал фотографии возможного гостевого комлекта игровой формы «Зенита» на сезон-2019/20.
Обновлено в 10:30