Политика

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости вчера в 17:51

Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Советник Зеленского пообещал продолжение «войны с Россией»

Газета.Ru02:17

Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

Известиявчера в 21:10

Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»

Телеканал 360°вчера в 19:12

Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»

РБКвчера в 19:48

Советник Зеленского пообещал не менять курс «по отношению к войне с Россией»

URA.Ruвчера в 18:42

Советник Зеленского рассказал о будущем курсе Украины

RT на русскомвчера в 18:41

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

РИА Новостивчера в 17:51
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Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
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Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире

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В России изменились правила получения детских пособий

Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".
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UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
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Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры

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В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
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Спорт

Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде

Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.
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Происшествия

Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Политика

Стали известны темы переговоров Помпео в России

10 мая стало известно, что Помпео посетит 12–14 мая Москву и Сочи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ

Обновлено в 04:38
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Оренбурге совершил жесткую посадку самолет из Москвы

Обновлено вчера в 05:40
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон

Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Авто

В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
Обновлено вчера в 05:33
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Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО

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Транспорт

Названы самые фотогеничные станции метро

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Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Культура

Тюменцы обсудят деятельность культурных центров

Внимание будет уделено современным формам и подходам к оргаизации событий Тюменцы встретятся с представителем московского культурного центра и обсудят деятельность организаций, связанных с культурой, их работе и развитии в современном обществе.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении

В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице

В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
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Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии

Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Музыка

Сергей Лазарев провёл вторую репетицию на Евровидении

Обновлено вчера в 05:10
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено 09 мая в 07:22
Политика

Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Министерство здравоохранения Индонезии сообщило, что почти 500 сотрудников избирательных комиссий скончались при подсчете голосов после всеобщих выборов в стране.
Обновлено в 04:04
Политика

Глава МИД Японии назвал условия ратификации мирного договора с Россией

Ранее в Москве состоялась встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавовым и министром иностранных дел Японии Таро Коно.
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