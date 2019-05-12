Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»

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