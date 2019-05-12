Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»РИА Новости 17:51
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
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Сборная Чехии обыграла Норвегию со счётом 7:2 в матче группового раунда чемпионата мира, прошедшем в Братиславе.
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Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
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Жертвой крушения стал один человек, сообщает Naples Daily News. Разбился самолет около жилых домов.
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В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.
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Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
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В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Политика
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Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
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Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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Политика
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Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
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Официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов заявил, что украинские военные отказались воевать и убили командира.
Обновлено в 18:31
Наука
Заразительный прием: бактерии очистят почву от разливов нефти
По степени вредного воздействия на природу разливы нефтепродуктов стоят на втором месте (на первом — радиоактивные загрязнения).
Обновлено в 17:01
Происшествия
Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти
Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Общество
Назван способ снизить риск сердечной недостаточности и гипертонии
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Обновлено в 00:56
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Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
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Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
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Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
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Отгрузку качественной российской нефти возобновили в порту Усть-Луга
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено вчера в 10:43