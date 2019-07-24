Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на ДонбассРИА Новости 05:22
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка
Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Единоборства
Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC
Обновлено в 06:14
Происшествия
СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома
Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика
Константин Боровой попросил политическое убежище в США
Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Общество
Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО
Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Футбол
Лукаку пропустит очередной товарищеский матч «Манчестер Юнайтед»
Ромелу Лукаку пропустил последние три товарищеских матча «Манчестер Юнайтед». Писали, что связано это с возможным переходом в «Интер».
Обновлено в 05:11
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 04:32
Политика
Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании
«Джонсон, как ожидается, станет новым премьер-министром, так что вероятность жесткого Brexit реальна», – сказал Reuters до объявления результатов голосования Такуя Канда, директор по аналитике Gaitame.Com Research Institute в Токио.
Обновлено вчера в 07:10
Политика
От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией
Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
Обновлено в 04:31
Политика
Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Футбол
Мельгарехо может уйти из «Спартака» в летнее трансферное окно
Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается
Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Здоровье
Екатеринбургский врач вошёл в пятёрку лучших эндоскопистов на Урале
Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения.
Обновлено в 05:10
Футбол
Презентация Ольсена в «Болоньи» состоится среду
Презентация новичка «Болоньи» Андреаса Ольсена состоится в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:04
Общество
Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы
Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Экономика
Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло
Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
Единоборства
В США скончался российский боксёр Максим Дадашев
28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика
Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев
Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено вчера в 14:11
Недвижимость
Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей
Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено 22 июля в 02:45
Армия и оружие
На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»
На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
Обновлено в 05:10
Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09