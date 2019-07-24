Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на ДонбассРИА Новости 05:22

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Советник Зеленского высказался об обмене Крыма на Донбасс

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В команде Зеленского рассказали о размене Крыма на Донбасс

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Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

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Советник Зеленского высказался о «размене» Крыма на Донбасс

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Газета.Ru04:12

Это предательство: советник Зеленского о размене Крыма на Донбасс

РИА Новости Крым05:59
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 06:30, Вашингтон
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
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Нурмагомедов поднялся в рейтинге UFC

Обновлено в 06:14
Происшествия

СКР возбудил дело из-за стихийного митинга у Мосгоризбиркома

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за стихийного митинга около здания Мосгоризбиркома.
Обновлено в 06:10
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Навальный сообщил о своем задержании

Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Общество

Суд увеличил сумму взыскания с Ярмольника за ДТП с автомобилем ФСО

Мосгорсуд увеличил более чем на 400 тыс. руб. размер компенсации, которую актер Леонид Ярмольник должен выплатить по делу о ДТП с автомобилем Федеральной службы охраны (ФСО).
Обновлено в 06:25
Футбол

Лукаку пропустит очередной товарищеский матч «Манчестер Юнайтед»

Ромелу Лукаку пропустил последние три товарищеских матча «Манчестер Юнайтед». Писали, что связано это с возможным переходом в «Интер».
Обновлено в 05:11
Происшествия

Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере

"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Политика

Зеленский переназначил бывшего советника Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заново назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 04:32
Политика

Борис Джонсон избран новым премьер-министром Великобритании

«Джонсон, как ожидается, станет новым премьер-министром, так что вероятность жесткого Brexit реальна», – сказал Reuters до объявления результатов голосования Такуя Канда, директор по аналитике Gaitame.Com Research Institute в Токио.
Обновлено вчера в 07:10
Политика

От президента Грузии потребовали публично извиниться перед Россией

Володин заявил, что грузинское руководство должно принести извинения российского народу за высказывания об агрессии со стороны РФ и оккупации территорий страны.
Обновлено вчера в 20:44
Общество

Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных

Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщила РИА Новости, что на следующей неделе в Москве ожидается резкое похолодание, температура резко понизится примерно на 10 градусов и составит не выше 14-15 градусов тепла днем.
Обновлено в 04:31
Политика

Кличко назвал уголовное дело против себя «раздутой чушью»

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал уголовное дело против себя о махинациях с землей, назвав его «раздутой чушью».
Обновлено в 05:28
Футбол

Мельгарехо может уйти из «Спартака» в летнее трансферное окно

Полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Посольство России не извинялось перед Сеулом и не собирается

Как отмечается, данные о том, что Россия якобы извинилась распространили южнокорейские СМИ, не имея при этом никаких доказательств.
Обновлено в 06:11
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Здоровье

Екатеринбургский врач вошёл в пятёрку лучших эндоскопистов на Урале

Врач городской клинической больницы № 40 города Екатеринбурга вошел в пятерку лучших уральских эндоскопистов, которые отправятся в Японию для обучения.
Обновлено в 05:10
Футбол

Презентация Ольсена в «Болоньи» состоится среду

Презентация новичка «Болоньи» Андреаса Ольсена состоится в среду, 24 июля.
Обновлено в 06:04
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
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В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем

Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Политика

Лишившийся поста гендиректора «Рустави-2» Гварамия улетел в Киев

Как отмечает портал espersona. ge, вместе с уволенным гендиректором в Киев отправился и приближенный к Михаилу Саакашвили депутат и бизнесмен Коба Накопия, чей сын до недавнего решения ЕСПЧ был одним из дольщиков телекомпании.
Обновлено вчера в 14:11
Недвижимость

Средние цены на новостройки в ТиНАО достигли рекордных показателей

Средняя цена 1 кв. м в новостройках Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО — Новая Москва) превысила 120 тыс. руб. Такой показатель на рынке жилья зафиксирован впервые в истории присоединенных территорий.
Обновлено 22 июля в 02:45
Армия и оружие

На Северном флоте сообщили о продолжении испытаний подлодок «Ясень-М»

На Северном флоте продолжаются испытания стратегического ракетоносца проекта «Борей-А» «Князь Владимир» и атомного подводного ракетного крейсера проекта «Ясень-М» «Казань».
Обновлено в 05:10
Политика

Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР

В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
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