Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на ДонбассРИА Новости 05:22
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что завершает работу в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции и переходит в комитет по международным делам, в котором хотела работать еще с 2016 года.
Обновлено в 11:00
Экономика
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Авто
Компания Ford зарегистрировала два новых названия для своих авто
В сентябре прошлого года компания Ford зарегистрировала торговое название Adrenaline в Мексике и Канаде, а теперь специалисты обнаружили еще одну заявку на другое название — Badlands.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Общество
На Украине установили цены на «блатные» номера для автомобилей
Остальные номера можно было купить по обычной цене.
Обновлено в 07:41
Политика
Экоактивисты перекрыли движение кортежа Джонсона в Лондоне
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Мину времён войны нашли в новой Москве
Неразорвавшуюся мину времён Великой Отечественной войны нашли на обочине Киевского шоссе в новой Москве.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Вандалы в Кисловодске уничтожили барельеф Лермонтова
В национальном парке "Кисловодский" в ночь на среду трое неизвестных выломали из стены барельеф поэта Михаила Лермонтова.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Китчи» в контрольном матче
Обновлено в 10:00
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Политика
Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции
По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".
Обновлено в 10:33
Происшествия
Известный блогер скончался в прямом эфире
Популярный видеоблогер из Поднебесной, молодой человек по фамилии Сунь, получивший известность после поедания живых червей и ящериц, скончался во время прямой трансляции.
Обновлено в 08:09
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Северный флот продолжает испытания новейших подводных лодок
«Личный состав Северного флота обеспечивает проведение программ испытаний новейших кораблей - в том числе стратегического ракетоносца проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань"», - рассказал командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев .
Обновлено в 07:30
Футбол
Нападающий «Порту» Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов»
Нападающий «Порту» Хуан Хосе Переа Мендоза прибыл в расположение «Крыльев Советов».
Обновлено в 06:43
Политика
Крамп-Карренбауэр вступила на пост министра обороны Германии
Глава партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду официально вступила в должность главы Минобороны Германии.
Обновлено в 08:25
Экономика
Минфин предложил повысить таможенный сбор за товары из-за границы
Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
Обновлено в 03:54
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.
Обновлено в 09:25