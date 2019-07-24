Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на ДонбассРИА Новости 05:22
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
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Происшествия
Воспитательница детсада лупила детей тряпкой по лицу в Краснодаре
На кадрах видео, опубликованном «РЕН ТВ», заметно, как воспитательница подходит к некоторым детям и бьет их тряпкой по лицу, хватает за руки, уводя в сторону.
Обновлено в 08:33
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено в 08:17
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Памфилова посоветовала Горизбиркому разогнать ИКМО в Петербурге
«Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга игнорируют нарушения закона, мы выведем ситуацию на федеральный уровень», — приводят слова Памфиловой в официальном Twitter ЦИК.
Обновлено в 07:22
Политика
Экс-президент Киргизии Атамбаев вылетел в Москву
Обновлено в 04:27
Происшествия
Алексея Навального задержали у его дома в Москве
Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Гаджеты
Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Культура
Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Кино
Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»
Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Политика
ЛНР передала Киеву 64 заключенных, осужденных до 2014 года
ЛНР сегодня в одностороннем порядке начала передачу украинской стороне 64 заключенных, осужденных до начала событий 2014 года в Донбассе и содержавшихся на территории Республики.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ
Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Футбол
«Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио
«Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров в разговоре с РБК назвал «абсолютной фантазией» информацию о том, что Рамзан Кадыров выстрелил в ногу предполагаемому боевику Имрану Дасаеву.
Обновлено в 07:21
Политика
Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР
В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Авто
Китай начал экспортировать подержанные автомобили в Россию
По данным аналитического агентства «Автостат», в России в первые пять месяцев 2019 г. было продано около 31 тыс. подержанных китайских автомобилей, что на 2,6% больше, чем с января по май 2018 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11