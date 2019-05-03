Политика

Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетомRT на русском 04:08

Александр Данилюк, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что одной из главных задач команды нового украинского лидера будет возобновление встреч в нормандском формате.
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Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации

Газета.Ru08:38

Советник Зеленского назвал ключевыми переговоры в «нормандском формате»

РБК05:26

Советник Зеленского назвал ключевыми для него переговоры в «нормандском формате»

Интерфакс04:20

Встреча в «нормандском формате» станет главным приоритетом Зеленского после инаугурации

ТАСС04:38

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

РИА Новости04:14

Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом

RT на русском04:08

Зеленский будет планировать встречу в нормандском формате после инаугурации

Говорит Москва05:10
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:36, Ашберн
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Авто

Олимпийская чемпионка Шишкина продала автомобиль, подаренный в Кремле

Российская синхронистка Алла Шишкина объявила о том, что продала автомобиль BMW, который ей был подарен за золото Олимпиады-2016.
Обновлено в 04:07
Наука

Нейросеть разобралась в структуре штормов на Сатурне

Обновлено 30 апреля в 09:48
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 17:02
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Космос

SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon

Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Наука

Самый большой шельфовый ледник Антарктиды тает все быстрее

Ледник Росса, самый большой шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем считалось ранее.
Обновлено 30 апреля в 04:32
Происшествия

В Москве горит здание «Известий»

Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Происшествия

Опубликовано видео с места падения воздушного шара с ребенком в Крыму

Неконтролируемый воздушный шар с 12-летним ребенком на борту, упавший в Феодосии, приземлился в полукилометре от моря.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом

Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Авто

Обновленный внедорожник Jeep Compass получит 1,3-литровый мотор

Презентация обновленного Jeep Compass состоится в начале 2020 года. Актуальный Compass продается на рынке России по цене от 2,15 млн рублей.
Обновлено в 07:29
Общество

Шоумен Барецкий рассказал, как курил анашу с депутатом Резником

После опубликованных видео шоумен и музыкант Стас Барецкий в интервью изданию inforeactor.ru рассказал, что раньше курил анашу вместе с Максимом Резником.
Обновлено в 11:08
Политика

Трамп заявил о желании Китая стать членом ядерной сделки США и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хотел бы стать частью возможной ядерной сделки США и России.
Обновлено в 14:28
Политика

Картину Нельсона Манделы продали за 112 тысяч долларов в США

Дочь Манделы выставила картину своего родителя на торги. Всего бывший лидер ЮАР оставил после себя чуть менее 22 набросков.
Обновлено в 03:47
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров пожаловался на скучный отдых с женой без алкоголя

Обновлено в 18:03
Общество

В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани»

Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
Обновлено в 17:07
Музыка

Певица Успенская назвала отстранение Алсу от «Евровидения» местью

Обновлено в 13:41
Происшествия

СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках

Обновлено в 14:41
Общество

«Бессмертный полк» впервые прошёл по центральной набережной в Дохе

«В этом году в первый раз удалось договориться с катарскими властями, чтобы «Бессмертный полк» стал не только мероприятием для русскоязычной общины, но и событием для всех жителей Дохи и прошёл по центральной набережной», — приводит РИА Новости слова представителя координационного совета организаций российских соотечественников Екатерины Кременской.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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