Политика
Советник Зеленского назвал сроки возвращения ДонбассаРИА Новости 13:29
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
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Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Происшествия
Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться
Обновлено вчера в 14:56
Политика
В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство
В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено в 12:44
Общество
В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни за границей
Как известно модель и светская львица Виктория Лопырева на протяжении четырех месяцев наслаждается прелестями беззаботной декретной жизни в Америке.
Обновлено в 11:29
Происшествия
На Куликовом поле в Одессе начались стычки
Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Политика
Французская энергетическая компания высказалась за «Северный поток-2»
Как отметили в компании, СПГ из США не сможет полностью заменить другие поставки Представитель французской энергетической компании Engie Гордон Уотерс во время выступления на форуме высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес
Наталья Рудова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем
Новый пост актрисы Натальи Рудовой в Instsgram заставил поволноваться поклонников.
Обновлено в 10:05
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»
Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В Сети началась кампания против «Мираторга»
В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины
27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика
МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе
В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика
Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол
Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона
Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Кино
Netflix раскрыл многомиллионные гонорары голливудских звезд
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой
Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram своим мнением относительно физических упражнений.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном
Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Хоккей
«Авангард» заключил контракты с двумя нападающими
Обновлено в 06:11
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Футбол
Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России
Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Общество
В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой
В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Политика
В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации
Обновлено в 11:17
Игры
Epic Games приобрела студию-разработчика Rocket League
Обновлено в 05:01
Авто
Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться
Обновлено вчера в 07:48