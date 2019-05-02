Политика

Советник Зеленского назвал сроки возвращения ДонбассаРИА Новости 13:29

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет.
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Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

РИА Новости13:29

Военный советник Зеленского заявил о возвращении Донбасса через пять лет

РБК11:10

Советник Зеленского: «Украина не будет возвращать Донбасс военным путем»

Московский Комсомолец06:45

Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Газета.Ru11:04

Советник Зеленского заявил о невозможности вернуть Донбасс военным путем

Известия06:53

В штабе Зеленского назвали примерные сроки «возвращения Донбасса»

RT на русском10:46

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Вести.Ru06:28
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Происшествия

Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе

Украинская националистическая партия "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело — ред.) в четверг начала "марш украинского порядка" по случаю пятой годовщины трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года, передает в четверг корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 12:07
Происшествия

Ингушский депутат похитил медика, чтобы жениться

Обновлено вчера в 14:56
Политика

У петербургского ЗакСа активисты протестуют против травокура Резника

Обновлено в 11:17
Политика

В ЛНР назвали дату начала приема заявлений на российское гражданство

В органе уточнили, что с заявлением о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке могут обратиться в МВД ЛНР граждане, которые проживают на территории республики, имеют паспорт ЛНР и зарегистрированы на территории, контролируемой органами государственной власти республики.
Обновлено в 12:44
Общество

В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста

Обновлено в 12:34
Происшествия

Украинские нацисты демонстративно пришли на Куликово поле с шашлыками

Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева рассказала о комфортной жизни за границей

Как известно модель и светская львица Виктория Лопырева на протяжении четырех месяцев наслаждается прелестями беззаботной декретной жизни в Америке.
Обновлено в 11:29
Происшествия

На Куликовом поле в Одессе начались стычки

Сегодня, 2 мая, проходит чествование памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.
Обновлено в 10:31
Политика

Французская энергетическая компания высказалась за «Северный поток-2»

Как отметили в компании, СПГ из США не сможет полностью заменить другие поставки Представитель французской энергетической компании Engie Гордон Уотерс во время выступления на форуме высказался за продолжение строительства газопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Шоу-бизнес

Наталья Рудова заинтриговала подписчиков снимком с незнакомцем

Новый пост актрисы Натальи Рудовой в Instsgram заставил поволноваться поклонников.
Обновлено в 10:05
Наука

Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО

«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту «Шереметьево»

Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.
Обновлено в 13:15
Общество

Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты

Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика

В Сети началась кампания против «Мираторга»

В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Зеленский назвал госграницу единственным общим у России и Украины

27 апреля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но предупредил, что разговаривать с Украиной и ее гражданами «на языке угроз, военного и экономического давления не следует».
Обновлено в 09:08
Политика

МИД России: в Киеве упорно тормозят расследование трагедии в Одессе

В Киеве упорно тормозят расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем драматическим событиям.
Обновлено в 03:54
Политика

Коломойский прокомментировал покупку Зеленской пентхауса в Крыму

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал покупку будущей первой леди Украины Еленой Зеленской элитного пентхауса в Крыму.
Обновлено вчера в 05:44
Футбол

Хави объявил, что завершит карьеру игрока по окончании сезона

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу в составе сборной Испании Хави объявил о завершении карьеры игрока в конце сезона и о намерении стать тренером, сообщает As.
Обновлено в 11:13
Кино

Netflix раскрыл многомиллионные гонорары голливудских звезд

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова продемонстрировала позу кошки во время занятий йогой

Анфиса Чехова поделилась на своей странице в Instagram своим мнением относительно физических упражнений.
Обновлено в 07:00
Здоровье

Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт

Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Архангельскому экоактивисту суд запретил пользоваться телефоном

Андрею Боровикову в течение двух месяцев запрещено участвовать в массовых и публичных мероприятиях, общаться с организаторами и участниками этих мероприятий, в том числе с помощью почтовой связи, а также использовать телефонную связь и Интернет (за исключением экстренных ситуаций).
Обновлено в 11:24
Хоккей

«Авангард» заключил контракты с двумя нападающими

Обновлено в 06:11
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Политика

По нефтепроводу «Дружба» в Белоруссию поступила чистая нефть из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Общество

В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой

В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.
Обновлено в 11:10
Политика

В штабе Зеленского рассказали о подготовке к его инаугурации

Обновлено в 11:17
Игры

Epic Games приобрела студию-разработчика Rocket League

Обновлено в 05:01
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей, с которыми не нужно связываться

Обновлено вчера в 07:48
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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