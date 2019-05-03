Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурацииМосковский Комсомолец 05:07

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность основным приоритетом для главы государства станет активизация работы "нормандского формата".

Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурации

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