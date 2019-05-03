Политика

Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурацииМосковский Комсомолец 05:07

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность основным приоритетом для главы государства станет активизация работы "нормандского формата".
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Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации

Газета.Ru08:38

Советник Зеленского назвал ключевыми переговоры в «нормандском формате»

РБК05:26

Зеленский будет планировать встречу в нормандском формате после инаугурации

Говорит Москва05:10

Советник Зеленского назвал ключевыми для него переговоры в «нормандском формате»

Интерфакс04:20

Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации

РИА Новости04:14

Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом

RT на русском04:08

Встреча в «нормандском формате» станет главным приоритетом Зеленского после инаугурации

ТАСС04:38
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
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«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
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Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
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Авто

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Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
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Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья

Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
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Кино

Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению

Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
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Гроза ожидается в Москве в воскресенье

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По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
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Обновлено в 03:50
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В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске

Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
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О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов

Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
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Абрамович не намерен продавать «Челси»

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Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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