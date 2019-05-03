Политика
Советник Зеленского назвал его главный приоритет после инаугурацииМосковский Комсомолец 05:07
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что после вступления в должность основным приоритетом для главы государства станет активизация работы "нормандского формата".
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Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет
Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Финалист «Голоса. Дети» Максим Ержан извинился перед зрителями
В отличие от многих звезд и сотен тысяч телезрителей, которые считают, что неправильно было присуждать победу Микелле Абрамовой, дочери Алсу, Ержан говорит, что с итогами шоу согласен.
Обновлено 01 мая в 22:00
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
1 мая Максим Резник был задержан по время первомайского шествия для проведения профилактической беседы.
Обновлено в 09:00
Авто
На продажу: названы десять моделей авто, от которых владельцы отказываются в первый год после покупки
Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые по разным причинам разочаровали своих владельцев в первый год после покупки в результате оказались на рынке.
Обновлено в 03:02
Общество
Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья
Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
Обновлено в 02:17
Кино
Пиратскую версию новых «Мстителей» показали по телевидению
Через день после официальной премьеры картины «Мстители: Финал» в кинотеатрах, оператор кабельного телевидения Orient Cable на Филиппинах выпустил в эфир пиратскую версию блокбастера в плохом качестве.
Обновлено вчера в 12:31
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Политика
МИД России призвал положить конец антикубинской блокаде
В МИД призвали все ответственные силы встать на защиту международного права и Устава ООН, чтобы совместно положить конец антикубинской блокаде.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.
Обновлено в 01:14
Финансы
Рубль снижается к доллару и растет к евро
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Преступники с отверткой ограбили пенсионерку на 8 миллионов рублей
Грабители вынесли из квартиры пенсионерки на востоке Москвы ценностей более чем на восемь миллионов рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске
Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
О важности деталей. Как Discovery не удалось впечатлить инвесторов
Рынок отреагировал ростом котировок, который, почти сразу, сменился их обвалом. Инвесторы не оценили некоторые моменты успеха компании.
Обновлено в 12:40
Экономика
Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon
Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
Обновлено в 07:08
Футбол
Абрамович не намерен продавать «Челси»
Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Общество
Нижегородские власти оценили георгиевские ленточки со свастикой
Продажа георгиевских ленточек с нацистской символикой происходила без злого умысла.
Обновлено в 04:26
Хоккей
Воробьев: сборная России по хоккею будет ждать еще одного игрока из НХЛ
Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. На данный момент в составе россиян выступает 14 игроков из клубов НХЛ.
Обновлено в 12:25
Политика
Коломойский назвал гражданской войной конфликт в Донбассе
В Донбассе украинцы воюют с украинцами, поэтому происходящее в регионе является гражданской войной.
Обновлено в 02:53