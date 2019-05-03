Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурацииИнфорос 05:58
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Эксперты рассказали, как по глазам определить дефицит витамина В12
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Сергей Шнуров написал стих про Шиес и ОМОН
Разместил Сергей Шнуров стихотворение на своей странице в Instagram под скриншотом новости с заголовком «Нацгвардия и ОМОН прибыли в район протестов против строительства мусорного полигона Шиес».
Обновлено вчера в 17:23
Кино
Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Общество
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Общество
Санкт-Петербург накрыл майский снегопад
Небо в Санкт-Петербурге затянуло свинцовыми тучами, на город обрушились сильные порывы ветра, и пошёл сильный снег.
Обновлено в 08:21
Политика
Коломойский рассказал, что болеет за Зеленского
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл в Великобритании
СМИ Великобритании сообщают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл могла тайно родить девочку.
Обновлено в 10:18
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота
Россия стала мировым лидером по закупкам золота в 2019 году. Об этом сообщается на сайте Всемирного совета по золоту.
Обновлено в 02:25
Хоккей
Сборная России провела тренировку в чешском Брно
Сборная России по хоккею провела тренировку в чешском Брно в рамках этапа Евротура, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
«Застала с другой»: Плющенко о нежданном возвращении Рудковской
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал в соцсетях о внезапном возвращении его супруги Яны Рудковской домой.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Политика
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Основатель LinguaLeo зарезал сестру
Обновлено в 10:42
Гаджеты
25-ваттная зарядка Samsung оказалась не быстрее 15-ваттной
25-ваттная зарядка идёт в комплекте при покупке смартфона. Сначала телефон с 3% на индикаторе батареи начали заряжать устройством на 25 Вт.
Обновлено в 06:27
Общество
Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок
Обновлено 30 апреля в 10:43
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Авто
Новый кроссовер Hyundai Venue за 700 тысяч рублей добрался до дилеров
«Живые» продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся только 21 мая, однако первые товарные машины, как сообщает портал njcar, поступают к дилерам уже сейчас.
Обновлено в 03:21
Экономика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25