Советник Зеленского назвал дебаты с Порошенко бессмысленнымиФАН 04:20

с чего всё началось

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах с Петром Порошенко. По его словам, любая политическая дискуссия, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.

Общество Весна придет в Москву во второй половине апреля По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Политика Россияне высказались об объединении России и Белоруссии Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.

Общество Минфин РФ предлагает заменить курортный сбор гостиничным Министерство финансов России предлагает ввести гостиничный сбор вместо курортного, который в экспериментальном режиме введен в Ставропольском, Алтайском, Краснодарском краях и в Крыму.

Происшествия В Омске парни напали с ножом на новых ухажеров своих девушек Судя по всему, расставание произошло по инициативе девушек, которые вскоре нашли себе новых парней.

Политика Премьер Израиля встретится с Путиным в Москве 4 апреля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 4 апреля.

Происшествия ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.

Происшествия Взрывное устройство нашли на улице нидерландского Зейста В нидерландском Зейсте на одной из улиц было обнаружено взрывное устройство. Об этом пишет Hartvannederland.nl.

Экономика Группа ПИК в 2018 году увеличила прибыль в семь раз Чистая прибыль увеличилась в семь раз и составила 21,3 млрд руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в 2017 году.

Политика В Раде оценили последствия победы Зеленского В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Недвижимость Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Экономика Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.

Политика Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра Депутаты Курского городского собрания на заседании во вторник поддержали решение мэра Николая Овчарова досрочно уйти в отставку.

Экономика ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Авто Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.

Финансы Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Политика Канделаки объяснила феномен Зеленского Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», телеведущая Тина Канделаки объясняет победу шоумена Владимира Зеленского в первом туре выборов президента на Украине тем, что народ на территории бывшего СССР выбирает не лучшего из возможных менеджеров, а человека, чей имидж кажется ему более симпатичным.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Происшествия ТЦ в Москве эвакуировали из-за короткого замыкания Причиной послужило короткое замыкание в электрооборудовании ТЦ, рассказали в экстренных службах столицы.

Здоровье В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.