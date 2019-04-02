Политика
Советник Зеленского назвал дебаты с Порошенко бессмысленнымиФАН 04:20
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что не видит смысла в дебатах с Петром Порошенко. По его словам, любая политическая дискуссия, вероятнее всего, сведется к обычной перепалке.
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с чего всё началось
«Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам», — отметил Рябошапка, выступая в эфире «Общественного телевидения».ФАН04:20
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