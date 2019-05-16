Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной радыРИА Новости 18:36
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков. "Естественно, будет инициировать", - сказал советник, отвечая на вопрос ведущей о роспуске парламента Зеленским.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 01:50
Футбол
«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16
«Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.
Обновлено в 10:55
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Общество
«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы
Обновлено в 14:59
Теннис
Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме
Обновлено в 15:53
Технологии
В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси
4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове
Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика
Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.
Обновлено в 04:35
Музыка
Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате
В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто
Новый Nissan Skyline сможет ездить без рук на руле
Система Nissan ProPilot дебютировала три года назад, и за это время ею оснастили более 350 тысяч автомобилей.
Обновлено в 09:26
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04