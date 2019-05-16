Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной радыРИА Новости 18:36

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков. "Естественно, будет инициировать", - сказал советник, отвечая на вопрос ведущей о роспуске парламента Зеленским.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Советник: Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады

Московский Комсомолец18:44

В команде Зеленского предрекли роспуск Рады

Lenta.ru19:42

Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

Вести.Ru19:31

Советник Зеленского оценил возможность роспуска Рады

RT на русском18:46

Зеленский готов инициировать роспуск Верховной рады

News.ru19:43

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

РИА Новости18:36

Владимир Зеленский получил право распустить Верховную раду

Ведомости17:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Футбол

«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Музыка

Лазарев пробился в финал Евровидения-2019

Обновлено в 18:10
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16

«Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.
Обновлено в 10:55
Политика

Помпео оценил переговоры с Путиным

Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Общество

«Обстановка накалена до предела»: писатель Владислав Крапивин за сохранение сквера у Театра драмы

Обновлено в 14:59
Теннис

Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Риме

Обновлено в 15:53
Технологии

В Германии прошло испытание пятиместного летающего такси

4-го мая на полигоне Lilium в Мюнхене было проведено первое успешное испытание полноразмерного прототипа пятиместной модели летающего такси.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Здоровье

В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии

Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Хоккей

Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

Обновлено в 04:45
Общество

ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

В Госдуму внесли законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр

Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается маркировать компьютерные игры со сценами насилия, сообщили на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 11:14
Происшествия

В британской школе выходец из Латвии получил 17 ударов по голове

Пургайлис, 12-летний выходец из Латвии, был избит во время обеда в столовой.
Обновлено в 22:56
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Происшествия

Первое судебное заседание по делу «Зимней вишни» началось в Кемерово

Обновлено в 03:33
Хоккей

«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли

"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Армия и оружие

В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе

Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Политика

Россия ответит на новые санкции США

Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Политика

Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.
Обновлено в 04:35
Музыка

Испанский суд снял с Шакиры обвинения в плагиате

В суд на певицу подал кубинский композитор Ливан Рафаэль Кастельяно, заявивший, что в песне Шакиры используются куски из его произведения.
Обновлено в 10:25
Общество

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено в 09:24
Авто

Новый Nissan Skyline сможет ездить без рук на руле

Система Nissan ProPilot дебютировала три года назад, и за это время ею оснастили более 350 тысяч автомобилей.
Обновлено в 09:26
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное