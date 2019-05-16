Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной радыРИА Новости 18:36

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков. "Естественно, будет инициировать", - сказал советник, отвечая на вопрос ведущей о роспуске парламента Зеленским.

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