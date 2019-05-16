Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной радыИзвестия вчера в 19:40
После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».
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Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Общество
В Роскачестве рассказали об опасности солнцезащитного крема
Специалисты Роскачества рассказали о особенностях солнцезащитных кремов и дали рекомендации по их выбору.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Трамп признался, что не хочет войны с Ираном
Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Посольство России заявило об ответных мерах на новые санкции США
Россия примет ответные меры в связи с новыми санкциями США, введенными на основании акта Магнитского.
Обновлено в 00:30
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Армия и оружие
Спецназ США хотел купить российские пистолеты «Вектор», но сделка сорвалась
Гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") Альберт Баков рассказал, что спецназ США хотел купить российские пистолеты "Вектор", но сделка не удалась.
Обновлено в 02:34
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Служебная проверка ждет главу Минобра Забайкалья
В Забайкальском крае начата служебная проверка в отношении министра образования региона Андрея Томских.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Истребитель F-16 врезался в склад в США
Истребитель F-16 потерпел крушение под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC7.
Обновлено в 00:42
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Авто
Эксперты вычислили самые опасные машины
Эксперты iSeeCars изучили данные о летальных исходах при ДТП в автомобилях 2013-2017 г. в. (25 млн машин) и выявили 14 моделей, попадающие в аварии со смертельным исходом вдвое чаще среднестатистических ТС.
Обновлено в 02:24
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta дилерам
Первые товарные экземпляры универсалов Lada Granta Cross начали поступать в автосалоны официальных дилеров.
Обновлено вчера в 22:54
Футбол
«Генк» стал чемпионом Бельгии в четвертый раз
Ранее «Генк» становился чемпионом Бельгии в сезонах-1998/99, 2001/02 и 2010/11.
Обновлено вчера в 17:58
Общество
В России вводятся новые правила техосмотра
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новых правилах техосмотра, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено вчера в 08:18
Спорт
WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Футбол
Месси получил правительственную награду Каталонии
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Интернет
Instagram закроет отдельное приложение для Direct
Facebook, которой принадлежит Instagram, закрывает отдельное мобильное приложение для обмена сообщениями через систему Direct, пишет The Verge.
Обновлено вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Олег Харитонов: «Женщина шантажировала меня несуществующим ребенком»
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
В пресс-службе мэрии Рязани опровергли отсутствие игровой площадки в парке, на которое Владимиру Путину пожаловалась местная журналистка, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Религия
В Москве закидали дымовыми шашками резиденцию патриарха Кирилла
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный купил часы за два миллиона
Обновлено в 02:00
Политика
Путин 16 мая примет участие в пленарном заседании медиафорума ОНФ
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в пленарном заседании шестого медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Обновлено 15 мая в 15:52
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено вчера в 12:05