Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной радыРИА Новости 18:36

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады. Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил его советник Дмитрий Разумков. "Естественно, будет инициировать", - сказал советник, отвечая на вопрос ведущей о роспуске парламента Зеленским.
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В команде Зеленского предрекли роспуск Рады

Lenta.ru19:42

Советник Зеленского оценил возможность роспуска Рады

RT на русском18:46

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Украины

Life.ru19:39

Советник Зеленского уверен, что тот инициирует роспуск Рады

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Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Известия19:40

Советник: Зеленский будет инициировать роспуск Верховной рады

Московский Комсомолец18:44

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

РИА Новости18:36
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Лазарев пробился в финал Евровидения

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Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
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Аннулировали результаты финала шоу «Голос. Дети»

"Первый канал" объяснил свое решение промежуточными результатами расследования, на которые было оказано внешнее воздействие.
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Здоровье

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Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
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Общество

Область хочет компенсировать коммунальщикам 50% затрат на учебу сотрудников

Ключевой мерой для стимулирования модернизации человеческого капитала называют программу субсидирования затрат работодателей на переподготовку и повышение квалификации сотрудников — область готова компенсировать до 50% затрат предприятий по этим статьям.
Обновлено в 04:36
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

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Экономика

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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
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Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
Обновлено в 18:08
Политика

На Украине допустили возобновление газовых переговоров с Россией

Украинская компания «Нафтогаз» продолжит переговоры с Россией только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского и разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:39
Футбол

«Арсенал» не возьмёт Мхитаряна в Баку из соображений безопасности

Хавбек национальной сборной Армении и лондонских "канониров" Генрих Мхитарян не сыграет в финальном матче Лиги Европы против "синих" иза соображений безопасности.
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Сестра Светланы Пермяковой стала звездой «Модного приговора»

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Космос

Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути

Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
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Кино

Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»

Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Футбол

«Зенит» стал одним из самых дорогих ценных брендов мира

Петербуржцы стали единственными представителями России в рейтинге.
Обновлено в 12:08
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
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Хоккей

Сборная Чехии взяла верх над Латвией на чемпионате мира

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Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

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Технологии

Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников

Минтруд закупается отечественными ОС В законе говорится, что экспертиза включает анализ клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных освидетельствуемого лица.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
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Александр Овечкин спас Евгения Дадонова от попадания шайбы в лицо

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Происшествия

СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке

«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
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В Екатеринбурге приостановили строительство храма

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Роберто Карлос заявил, что готов помочь «Анжи»

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос выразил готовность оказать помощь клубу.
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Политика

Диана Кади: Борьба Америки и Китая России выгодна

Писательница Диана Кади об американо-китайском конфликте Пресс-служба Министерства торговли Соединённых Штатов опубликовала заявление о внесении китайской компании «Huawei» в чёрный список.
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«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

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Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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