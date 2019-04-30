Армия и оружие
Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»Экономика сегодня 21:08
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают». Апаршин отметил, что найдет возможности ответить на вызовы еще до вступления в НАТО.
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Ревизоров «Голоса» отправят на детектор лжи
На время проведения анализа организация ограничивает общение экспертов с третьими лицами, заверил глава компании.
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Депутаты Госдумы направили запрос министру иностранных дел Сергею Лаврову с просьбой создать «список Бутиной».
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UTair допустила риск прекращения деятельности из-за долгов
В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst and Young, признается, что авиакомпания сомневается в способности непрерывно продолжать свою деятельность из-за целого ряда факторов.
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Обновлено в 19:26
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Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
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В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
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В МВД предложили запретить онлайн-оформление микрозаймов без паспорта
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
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Политика
Горбачев написал статью о необходимости диалога между Россией и США
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что России и США необходимо вести стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности.
Обновлено в 22:47
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Политика
Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашенную республику Косово, отказаться от идеи двойного суверенитета на населенном сербами севере края и передать Приштине часть сербских муниципалитетов, заявил косовский "президент" Хашим Тачи.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону
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Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео
Нападение боевиков попало на видео, судя по которому, речь шла о серьёзной угрозе – в направлении российской авиабазы было выпущено не менее десяти реактивных снарядов РСЗО «Град», при этом в нападении также участвовали беспилотные летательные аппараты.
Обновлено вчера в 11:01
Общество
На Украине гости пришли на свадьбу в нацистской форме
Обновлено в 19:47
Общество
Сахалинскую занятость частично доверят машинному интеллекту
Основной целью создания системы, указывает заказчик, является повышение точности и достоверности результатов прогнозирования кадровой потребности в Сахалинской области и отдельных мунобразованиях, а также оптимизация трудозатрат чиновников агентства, минобра и других органов власти в деле сбора и анализа динамики и показателей занятости.
Обновлено в 18:40
Транспорт
Оплата проезда в маршрутках Магадана по разной цене незаконна, считает Роспотребнадзор
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UC Rusal сменила руководителя американского подразделения
UC Rusal назначила руководителем американского подразделения Rusal America бывшего вице-президента по продажам индийской компании Vedanta ltd Брайана Хесса, говорится в пресс-релизе металлургической компании.
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Танцы на столах. Вера Брежнева и Надя Дорофеева ушли в отрыв
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Представлен план спасения медицины в Мурманской области
Дополнительное финансирование по реализации антикризисного плана в здравоохранении Мурманской области составит более 180 миллионов рублей.
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