Армия и оружие

Советник Зеленского: Киев нанесет удар «там, где его не ожидают»Экономика сегодня 21:08

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского, курирующий вопросы безопасности и обороны, Иван Апаршин, заявил о готовности Киева нанести удар «там, где его не ожидают». Апаршин отметил, что найдет возможности ответить на вызовы еще до вступления в НАТО.
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Украинский политик
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