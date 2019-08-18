Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском вчера в 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Политика
Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.
Обновлено вчера в 23:07
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Скитавшегося в тайге под Омском мальчика выписали из больницы
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
После драки в московском СИЗО арестант попал в реанимацию
Во время драки 47-летнего арестанта ударили в глаз самодельным пластмассовым ножом. Мужчину экстренно госпитализировали.
Обновлено в 03:07
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Авто
Легендарный автомобиль «Волга» может вернуться на конвейер
Сообщается, что примерно полтора года назад о возможном возрождении «Волги» обмолвился глава совета директоров холдинга «Русские машины» Зигфрид Вольф, а специальное инвестиционное соглашение (СПИК), подписанное с Минпромторгом РФ до 2028 года, позволяет ГАЗу выпускать не только двигатели (речь шла о дизельных моторах Volkswagen), но и автомобили.
Обновлено вчера в 05:46
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Уфа» нанесла «Ростову» первое поражение в чемпионате
Обновлено вчера в 13:28
Транспорт
Новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый рейс
В саратовском аэропорту Гагарин приземлился первый тестовый рейс из Внукова. Воздушная гавань откроется уже 20 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы после разрыва с Ириной Шейк
Журналисты предполагают, что, возможно, Купер отрастил усы ради новой роли.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
Опубликовано видео полёта истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Появилось видео тренировочного полёта высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота, которые отработали элементы перехвата предполагаемого нарушителя, а также выполнили полёт в стратосфере.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Число больных гастритом в России увеличилось
Как отмечается, за последние пять лет количество россиян с гастритом, а также с дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки) увеличилось на 7%.
Обновлено в 01:38
Общество
Эксперты подсчитали стоимость сборов ребенка в школу
В среднем базовый набор российского школьника из рюкзака, пенала и школьной формы обойдется родителям в 2619 рублей.
Обновлено вчера в 22:25
Экономика
В СП сообщили, что показатели программы по очистке Байкала могут быть не исполнены
Минприроды России не смогло софинансировать на 1,84 млрд рублей бюджет Бурятии и Иркутской области в рамках нацпроекта "Экология" из-за несоблюдения плана кассовых выплат, по этой причине существует риск недостижения в 2019 г. целевого показателя по очистке Байкала.
Обновлено в 02:24
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия
В Челябинской области в ДТП погибли два человека
Обновлено в 02:27
Футбол
Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский встретится с Нетаньяху в Бабьем Яру
Как проинформировали в пресс-службе главы государства, встреча пройдет в урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева, где во время Великой Отечественной войны фашисты проводили массовые расстрелы, в первую очередь еврейского населения.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Xiaomi объявила дату презентации Redmi Note 8
Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на своей странице в Weibo подтвердил, что следующая презентация бренда Redmi состоится уже на следующей неделе – 29 августа.
Обновлено в 02:30
Политика
Жена Нетаньяху устроила скандал в самолете по дороге в Киев
Обновлено в 02:42
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Политика
Кличко прокомментировал свою фразу о «завтрашнем дне»
Обновлено вчера в 18:08
Энергетика
Трутнев предложил допустить иностранцев на шельф по норвежской модели
Представитель крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК, которая недавно подписала с «Газпром нефтью» соглашение по работе на шельфе Арктики, не ответил на запрос РБК.
Обновлено в 00:00
Футбол
Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
Глава судейского департамента и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал критику Артема Дзюбы в свой адрес.
Обновлено вчера в 15:53
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Космос
Ракету «Союз» с роботом «Федором» установили на Байконуре
Обновлено в 01:09