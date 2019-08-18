Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Политика
Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321
Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты
Обновлено вчера в 04:09
Политика
Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве
Обновлено вчера в 09:57
Общество
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Космос
Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца
Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны «задирать» США
Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 13:47
Общество
22 см до опасной черты: уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. К растущему уровню Амура добавились сильные ливни.
Обновлено 16 августа в 01:15
Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол
Беленов: «„Уфа“ сегодня больше хотела победить, поэтому выиграла матч»
Считаю, что мы сегодня больше хотели победить, поэтому выиграли матч.
Обновлено в 12:42
Культура
Питер Селларс и Теодор Курентзис поставили «Идоменея» в Зальцбурге
Питер Селларс и Теодор Курентзис поставили «Идоменея» в Зальцбурге Оперную программу Зальцбургского фестиваля-2019 открыл «Идоменей, царь Критский» Моцарта.
Обновлено в 18:14
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой
Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.
Обновлено в 09:48
Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Пациент румынской психбольницы убил четырех человек
В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями
Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
В России введут наказания за продажу военной формы
В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено в 18:38
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Экономика
Барометр ВТО указал на мертвый штиль
В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Технологии
Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми
Британские ученые из Королевского колледжа психиатров назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми.
Обновлено в 10:45