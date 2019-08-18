Политика

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Советники Трампа отрицают угрозу экономического спада для США

Эхо Москвы20:11

Ключевой советник Трампа опроверг сведения о надвигающейся рецессии в США

iReactor18:47

Советник Трампа спрогнозировал США экономический рост

Ридус15:30

Советник Трампа не верит в наступление рецессии в США

Газета.Ru15:22

Советник Трампа отверг угрозу рецессии в США

Экономика сегодня14:37

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия

RT на русском13:49

Советник Трампа заявил, что США не грозит экономический спад

ТАСС13:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:08, Ашберн
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Транспорт

Около 30 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

Обновлено в 20:12
Происшествия

Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи

Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Политика

Украинский депутат заявил, что восхищен подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады восьмого созыва Евгений Мураев выразил свое восхищение подвигом пилотов самолета А321, который в минувший четверг экстренно приземлился на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Двух военных осудили в Крыму за случайный запуск ракеты

Обновлено вчера в 04:09
Политика

Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты в Москве

Обновлено вчера в 09:57
Общество

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за шторма

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае усиления ливней и дождей.
Обновлено вчера в 01:56
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Космос

Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца

Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие

Шойгу не считает, что полеты Ту-160 на Чукотку должны «задирать» США

Россия не пыталась "дразнить" американцев полетами стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку вблизи границы с США, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 13:47
Общество

22 см до опасной черты: уровень Амура у Хабаровска продолжает расти

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ухудшается паводковая ситуация. К растущему уровню Амура добавились сильные ливни.
Обновлено 16 августа в 01:15
Происшествия

Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People

Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Футбол

Беленов: «„Уфа“ сегодня больше хотела победить, поэтому выиграла матч»

Считаю, что мы сегодня больше хотели победить, поэтому выиграли матч.
Обновлено в 12:42
Культура

Питер Селларс и Теодор Курентзис поставили «Идоменея» в Зальцбурге

Питер Селларс и Теодор Курентзис поставили «Идоменея» в Зальцбурге Оперную программу Зальцбургского фестиваля-2019 открыл «Идоменей, царь Критский» Моцарта.
Обновлено в 18:14
Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Политика

Доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС рассекретили в США

Обновлено в 20:50
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Транспорт

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Кончаловский раскрыл секрет долгих отношений с Высоцкой

Знаменитый режиссер Андрей Кончаловский рассказал о секрете долгих отношений с актрисой Юлией Высоцкой, с которой он состоит в браке более 20 лет.
Обновлено в 09:48
Общество

Названы регионы с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Пациент румынской психбольницы убил четырех человек

В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Чешские полицейские около восьми часов гонялись за сбежавшими свиньями

Полицейские в Чехии вместе с пожарными и ветеринарами около восьми часов гонялась за четырьмя свиньями, сбежавшими из загона в центральном парке.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие

В России введут наказания за продажу военной формы

В России могут ввести наказания за несанкционированную продажу армейского обмундирования.
Обновлено в 18:38
Авто

Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего

Обновлено в 04:45
Экономика

Барометр ВТО указал на мертвый штиль

В августе значение индекса составило 95,7 пункта (показатель меньше 100 пунктов указывает на снижение, больше 100 пунктов — на рост).
Обновлено в 18:14
Политика

Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Технологии

Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми

Британские ученые из Королевского колледжа психиатров назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными играми.
Обновлено в 10:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное