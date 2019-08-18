Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Транспорт
Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс
В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:33
Экономика
Среднюю зарплату поднимут в Кабардино-Балкарии к концу года
Руководство Кабардино-Балкарии рассчитывает на рост к концу текущего года среднего уровня зарплаты в регионе на 6,1% - до 27 тыс 350 рублей.
Обновлено в 04:55
Политика
Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии
Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.
Обновлено в 06:42
Политика
Премьер-министр Саксонии высказался в поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2» и смягчении связанных с ним санкций.
Обновлено в 15:06
Политика
Андрей Разин попросил Зеленского разрешить ему въезд на Украину
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд на Украину.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на неудачный отпуск
Обновлено в 04:33
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Политика
Нетаньяху раскрыл повестку переговоров с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Футбол
Эшли Коул объявил о завершении карьеры
Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Футбол
«ПСЖ» требовал за Неймара у «Реала» Варана и Винисиуса
«Реал» проявлял интерес к нападающему «ПСЖ» Неймару.
Обновлено в 12:55
Общество
Мэр канадской столицы совершил каминг-аут
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
«Уфа» одержала победу над «Ростовом»
В матче шестого тура чемпионата России «Уфа» в родных стенах уверенно переиграла «Ростов» со счётом 2:0. Это поражение стало для команды Валерия Карпина первым в текущем сезоне РПЛ.
Обновлено в 11:30
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Транспорт
Северный вестибюль станции «Борисово» работает только на вход
Северный вестибюль станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линии метро работает только на вход для пассажиров.
Обновлено в 15:19
Общество
Беглов подвел итоги рабочей недели
Обновлено в 14:07
Политика
Меркель и Джонсон проведут встречу в Берлине
21 августа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель примет в Берлине премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
В Донбассе уничтожен командир ВСУ Евстегнеев
Командир отделения 72-й бригады ВСУ Евстегнеев был уничтожен во время выполнения боевого задания в Донбассе, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Шойгу назвал полёты Ту-160 на Чукотку плановой работой
Министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» пояснил, что полёты стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку являются плановой работой.
Обновлено в 11:35
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10