Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия
18 августа свой день рождения отмечает старшая дочь популярного телеведущего.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Футбол
Челси — Лестер 1:1
Обновлено в 13:21
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Кличко восхитился собственной фразой про «не только лишь всех»
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что он в восторге от собственного высказывания о завтрашнем дне, которое стало интернет-мемом.
Обновлено в 14:36
Футбол
Малком и Дриусси из-за травм пропустят матч «Зенита» со «Спартаком»
Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
Обновлено в 17:45
Общество
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи
Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Транспорт
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная
На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
Обновлено в 17:51
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено в 16:16
Экономика
Совладелец Совкомбанка: «Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет»
Росли с той скоростью, с которой зарабатывали, объясняет Сергей Хотимский и говорит, что с утра до ночи работает в банке с братом (Дмитрием Хотимским, совладельцем бизнеса), больше ничего не умеет и ни на что не претендует.
Обновлено в 17:28
Происшествия
AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95
Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Рубину»
На 46-й минуте стартовал второй тайм игры между «Арсеналом» и «Рубином».
Обновлено в 09:05
Происшествия
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека
В результате взрыва, прогремевшего в Кабуле во время свадьбы, погибли 63 человека, 180 получили ранения.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».
Обновлено в 15:21
Общество
В прокат выходит победитель «Кинотавра»
«Бык» был одним из самых скромных фильмов, показанных в этом году в конкурсе «Кинотавра»: сценарист и постановщик Борис Акопов – дебютант, исполнители главных ролей Юрий Борисов и Анастасия Милославская покуда не стали звездами и хвастаться могут в основном участием в сериалах типа «Закон каменных джунглей» или «90-е: весело и громко».
Обновлено в 17:30
Политика
Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России
Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун
Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
Обновлено в 17:23
Кино
Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком
Обновлено в 14:02
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49