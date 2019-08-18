Политика

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике

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Московский Комсомолец12:29

Советник Трампа не верит в наступление рецессии в США

Газета.Ru15:22
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.
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Иван Ургант показал красавицу-дочь в день ее 19-летия

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На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
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Энергетика мусора получила новый стимул от государства

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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
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В США оценили развитие российского флота

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Восстановление форвардов петербургского клуба займет от трех недель до месяца Форварды петербургского "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси пропустят матч с московским "Спартаком", сообщает пресс-служба "Зенита".
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Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.
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В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна

Почти 70 человек в Приморье эвакуированы в пункты временного размещения из-за паводка в результате тайфуна "Кроса", сообщает администрация края.
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Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи

Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.
Обновлено в 11:23
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В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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МАК обследовал «черные ящики» севшего в поле самолета А321

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Транспорт

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная

На юге Москвы из-за утечки газа перекрыли движение по улице Дорожная от пересечения с Проектируемым проездом № 4628 и до пересечения с внутренней стороной МКАД.
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Совладелец Совкомбанка: «Почти все банкиры хотят продать свой банк, а мы нет»

Росли с той скоростью, с которой зарабатывали, объясняет Сергей Хотимский и говорит, что с утра до ночи работает в банке с братом (Дмитрием Хотимским, совладельцем бизнеса), больше ничего не умеет и ни на что не претендует.
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AFP: число жертв взрыва бензовоза в Танзании возросло до 95

Число погибших в результате взрыва бензовоза в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 95.
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Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу

Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

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На 46-й минуте стартовал второй тайм игры между «Арсеналом» и «Рубином».
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Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека

В результате взрыва, прогремевшего в Кабуле во время свадьбы, погибли 63 человека, 180 получили ранения.
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Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».
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Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России

Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством.
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Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун

Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.
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Актриса из «Оно-2» боится смотреть фильм целиком

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Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
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