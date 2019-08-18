Политика

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском вчера в 13:49

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Советник Трампа не верит в наступление рецессии в США

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В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском

Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
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Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек

Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

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Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
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Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
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В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС

В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
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Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля

Обновлено вчера в 22:36
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
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Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
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Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России

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Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
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СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы

В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
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«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров

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Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
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Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Японию и Китай, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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