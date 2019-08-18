Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия

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