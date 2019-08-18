Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском вчера в 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:26, Ашберн
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Представлен электрический суперкар Draco GTE на 1200 л.с. мощности
Компания Drako Motors официально представила собственный электрический суперкар Drako GTE.
Обновлено вчера в 03:34
Теннис
Медведев победил в финале «Мастерс» в США и стал пятой ракеткой мира
Российский 23-летний теннисист Даниил Медведев выиграл в финале турнира серии Masters в городе Цинциннати (США), обыграв бельгийца Давида Гоффина.
Обновлено вчера в 20:35
Экономика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.
Обновлено 17 августа в 22:42
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
В США заподозрили Россию в сокрытии деталей взрыва под Архангельском
Две российские мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Сереводвинском в начале августа, пишет WSJ.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Телеканал "Звезда" опубликовал видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
В США рассекретили отчет разведки об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено вчера в 21:22
Здоровье
Британец умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля
Обновлено вчера в 22:36
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Резкое сокращение популяции диких мидий зафиксировали в Крыму
Фермеры, занимающиеся разведением мидий в Крыму, за год столкнулись с резким сокращением численности личинок, готовых к оседанию, то есть нересту.
Обновлено в 02:17
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
В начале августа американский президент подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, предполагающих блокировку активов правительства боливарианской республики, находящихся на территории США.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
«Рюкзачки» с GPS рассказали о перемещениях желтокрылых ложных вампиров
Обновлено 16 августа в 12:38
Происшествия
Boeing 757 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Найденного в лесу под Омском трехлетнего мальчика выписали из больницы
15 августа мальчика нашли живым в полутора километрах от места пропажи.
Обновлено в 03:07
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено 17 августа в 00:04
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и Соединенными Штатами закончится десятилетней ядерной зимой.
Обновлено 17 августа в 03:11
Политика
Глава МИД Ирана посетит Японию и Китай
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит с визитом Японию и Китай, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено в 03:14
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 02:40