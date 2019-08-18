Экономика

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49

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Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
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Питер Наварро
Американский экономист
Американский экономист, профессор экономики в Бизнес-школе Калифорнийского университета в Ирвайне. Директор Национального торгового совета с 2017 г. Член Демократической партии.
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