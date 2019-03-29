Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономики

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Белый дом требует от ФРС снижения процентной ставки

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Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

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Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

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Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

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Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Американские Военно-воздушные силы с 28 марта приостановили полеты своих стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за проблем с парашютами.
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Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Врачи рассказали о симптомах диабета второго типа

Диабет второго типа может протекать бессимптомно, однако ученые уверены: высыпания на коже могут рассказать о наличие проблем со здоровьем еще до похода к врачу.
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Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

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В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
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Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
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