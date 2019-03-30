Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59

Федрезерв безоговорочно капитулировал

Business FM Самаравчера в 07:33

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11
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Транспорт

Московские дороги после зимы помоют шампунем

Обновлено в 10:05
Экономика

Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года

Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 06:05
Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.
Обновлено в 09:58
Наука

Неандертальцы стали каннибалами из-за изменения климата

Неандертальцы, жившие в пещере Мула-Герси на юго-востоке Франции, вынужденно стали каннибалами из-за климатических изменений во время Микулинского межледниковья 128−117 тысяч лет назад.
Обновлено в 05:19
Футбол

Зидан: «Мне нравится Погба, но это не новость»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 09:43
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Солдат с оружием сбежал из воинской части в Тверской области

Обновлено вчера в 03:46
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Раскрыто ноу-хау новейшего автомата АК-12

Автомат «Калашникова» АК-12 обзавелся ноу-хау — на его дульном тормозе появилась корона, которая значительно облегчает выполнение некоторых задач, рассказал директор оружейного производства концерна Виктор Копытцев.
Обновлено в 06:59
Футбол

Хохлов: «Проиграли, потому что не забиваем, вот и всё»

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от матча с "Локомотивом" (0:1) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Анастасия и Юлиан поженились, сообщил Андрей Малахов

Звезды российской эстрады 90-х годов Анастасия и Юлиан поженились. Об этом в сториз в своем инстаграме сообщил Андрей Малахов.
Обновлено в 07:14
Происшествия

СК расследует гибель трёх человек при пожаре в Кемеровской области

Обновлено в 05:58
Общество

Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля

Вторжение очередного полярного воздуха ожидает местные синоптики в первые дни апреля 2019 года, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили американский беспилотник

Над линией разграничения в Донбассе и побережьем Крыма пролетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk.
Обновлено в 03:55
Технологии

«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе

В Canalys пояснили, что по сравнению с рынками Китая и США в Центральной и Восточной Европе, а особенно для России, «умные» колонки — достаточно новое явление.
Обновлено в 03:01
Спорт

Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны

Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено вчера в 10:28
Политика

Трамп не исключил переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.
Обновлено в 08:34
Энергетика

Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин

У правительства нет опасений по поводу возможного повышения цен на бензин с 1 апреля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам Красноярского экономического форума в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:01
Авто

Российский автопром загружен на 40%

Загрузка российских автозаводов по итогам 2018-го составила около 40%, заявил заместитель министра промышленности и торговли Александр Морозов на Красноярском экономическом форуме.
Обновлено в 10:01
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье

Каноистка из Португалии родила в коме

В португальском Лиссабоне каноистка Катарина Секейра родила ребенка, находясь в состоянии искусственного поддержания жизни.
Обновлено в 03:50
Спорт

ЧР по лыжным гонкам: Парфёнов и Матвеева выиграли классические спринты

Обновлено в 09:14
Здоровье

Российские селяне устроили давку у заезжего детского врача

Посетители больницы города Сердобска в Пензенской области устроили давку, пытаясь попасть на прием к заезжему детскому урологу, сообщается на портале «Пенза-Взгляд» в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:35
Политика

Высылкой российской журналистки с Украины возмутились в МИДе

Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Митинг в Барселоне вылился в беспорядки

В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
Обновлено в 09:50
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Обновлено в 04:57
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В Индии забраковали истребитель Су-57

Обновлено 28 марта в 17:00
Происшествия

По смертельному ДТП на Невском проспекте возбуждено дело

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудили уголовное дело по факту тяжелого ДТП на Невском проспекте 30 марта, в котором один человек погиб, четверо получили ранения и травмы.
Обновлено в 04:08
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