Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки
Вести.Финансвчера в 18:11
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«Яндекс» занял 14% рынка «умных» колонок в Центральной и Восточной Европе
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Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во Флориде, что в будущем может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
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Козак указал на отсутствие опасений у кабмина о росте цен на бензин
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Обновлено в 08:01
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Обновлено в 03:50
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Обновлено в 09:35
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Как отмечается, этот комментарий последовал вслед за высылкой российской журналистки Маргариты Бондарь.
Обновлено в 08:48
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В субботу в Барселоне левые радикалы попытались сорвать митинг правой партии VOX под лозунгом "Каталония за Испанию".
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Обновлено в 04:08