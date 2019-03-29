Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки
Вести.Финансвчера в 18:11
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