Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.

Происшествия В Петербурге эвакуировали 18 торговых центров и пять вокзалов Было эвакуировано 5 тысяч человек. Накануне в Петербурге искали бомбы в 18 торговых центрах и на пяти вокзалах.

Общество В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Изучение спутниковых снимков позволило прийти к выводу, что суммарная площадь загрязненного стройкой водоема достигла 1,2 тысячи кв.км. В то же время прямой шлейф от поднятых донных осадков от намыва превысил 262 кв.км. В заметной степени ухудшилось и состояние фитопланктона, на котором находится искусственный остров.

Происшествия Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Армия и оружие Новый самолет Ил-112В совершил первый полет Первый испытательный полет нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В состоялся на Воронежском авиационном заводе.

Гаджеты В России упали цены на iPhone X В России упали цены на юбилейный «десятый» iPhone X. Сообщается, что сейчас смартфон можно приобрести от 55 тысяч рублей.

Происшествия Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.

Экономика Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.

Экономика Россельхознадзор ограничил поставки российской колбасы в страны ЕАЭС Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки продукции российского ООО «Дымовское колбасное производство» в страны Евразийского экономического союза.

Единоборства Мейвезер собирается вернуться на ринг и может вновь сразиться с Пакиао Американский боксер Флойд Мейвезер планирует вернуться на ринг. Об этом заявил его отец Флойд Мэйвезер-старший.

Происшествия Пожар произошел на мебельном складе в Краснодаре Пожар площадью около 500 кв. м произошел в металлическом ангаре с мебелью в Краснодаре утром в субботу, 30 марта.

Музыка Фанаты проводили вокалиста The Prodigy в последний путь Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.

Политика Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт перешла на работу в фонд Fullbright, занимающийся укреплением культурно-академических связей между американцами и гражданами других стран.

Спорт Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".

Экономика Переход на электронные ПТС состоится в ноябре 2019 года Переход на электронные паспорта транспортного средства состоится в ноябре 2019 года, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов на конференции "Стратегический Форсайт развития автопрома" на Красноярском экономическом форуме.

Происшествия Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.

Шоу-бизнес Мария Максакова разнесла свою мать Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову.

Политика Медведев прокомментировал дело Абызова Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.