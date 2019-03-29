Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

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Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

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Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

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Новостной фронтвчера в 12:24

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11
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Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
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«Газпром» запустил строительство «Балтийского СПГ»

Реализация проекта по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) начата ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено вчера в 21:56
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Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
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Политика

Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году

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Политика

В суд США поступили документы о депортации Марии Бутиной

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Авто

В сети появилось свежее фото люксового минивэна Aurus Arsenal

В четверг, 28 марта, на официальной странице бренда в Instagram появилась свежая фотография с автомобилем.
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Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия

Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни

Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено вчера в 05:07
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Единоборства

Корешков победил Джаспера на турнире Bellator 219

Бывший чемпион Bellator в полусредней весовой категории Андрей Корешков одолел американца Майкла Джаспера на турнире Bellator 219 в калифорнийской Темекуле, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:39
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне

Обновлено вчера в 15:07
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Важное за сутки

Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено вчера в 08:40
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Когда отмечается Алексей Теплый и что предрекает этот день

Обновлено 28 марта в 10:11
Общество

В магазинах могут начать продавать лекарства

Правительству рекомендовано разработать список лекарств, которые могут продаваться в неспециализированных магазинах, а также определить места их продажи в торговом зале и требования к квалификации занятых продажей медикаментов сотрудников.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Васильева сказала, как решать проблему травли учителей из-за соцсетей

Обновлено вчера в 05:41
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

Минобороны показало видео с галлюциногенным оружием

Обновлено вчера в 10:19
Футбол

Месси назвал лучших игроков современности, кроме себя и Роналду

Лидер атак каталонской «Барселоны» Лионель Месси назвал лучших футболистов современности.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

На востоке Китая пять человек погибли при взрыве на фабрике

Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

Нынешней весной в российскую армию призовут 135 тысяч новобранцев

Напомним, что весенний призыв-2018 пополнил российскую армию 128 тысячами новобранцев, а осенью прошлого года были призваны 132,5 тысячи человек.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Игры

Sony выпустила ролик о своих самых мощных эксклюзивах

PlayStation Europe представила видеоролик, который посвящен её самым значимым релизам, таким как «Человек-Паук», «The Last of Us Part II», «Horizon Zero Dawn» и многим другим.
Обновлено вчера в 18:25
Технологии

На Северной верфи заложен ярусолов «Гандвик-3»

На судостроительном заводе «Северная верфь» заложен ярусолов - процессор проекта МТ1112XL «Гандвик-3».
Обновлено вчера в 07:47
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено вчера в 12:58
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Фабрегас бросил пиццу в лицо Фергюсону, потому что не умел драться: новые подробности битвы в буфете

Если вы вдруг забыли (или не знали), коротко о том, что такое пиццагейт (или битва в буфете).
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие

Подлодка «Великий Новгород» впервые прибыла в Севастополь

Подводная лодка проекта 636.3 "Великий Новгород" впервые прибыла в Севастополь после вхождения в состав Черноморского флота.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Обновлено вчера в 23:58
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