Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59

Федрезерв безоговорочно капитулировал

Business FM Самаравчера в 07:33

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11
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Происшествия

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар

Обновлено в 12:23
Политика

Президент Сербии объяснил, почему не признает Крым частью РФ

Сербский президент Александр Вучич объяснил позицию Белграда по поводу непризнания Крыма частью Российской Федерации.
Обновлено в 07:44
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено в 01:20
Общество

В Бресте подняты на поверхность останки 1,2 тыс. узников гетто

Обновлено в 11:59
Футбол

«Марсель» сыграл вничью с «Анже», Балотелли и Мангани оформили дубли

"Марсель" и "Анже" сыграли вничью в матче 30-го тура чемпионата Франции (2:2).
Обновлено в 14:20
Политика

Депутаты Госдумы подали декларации о доходах и расходах за 2018 год

Все депутаты Государственной Думы (450 человек) заявили о доходах и расходах за прошлый год, пишут РИА Новости, ссылаясь на слова главы комиссии Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике Отари Аршба.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В сети появилось видео гибели российского автогонщика

Видео трагедии на чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике появилось в сети, передает телеканал "360".
Обновлено в 13:46
Общество

Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков.
Обновлено в 13:56
Кино

Рома Зверь стал открытием года премии «Ника»

Обновлено в 13:49
Экономика

Участники КЭФ подписали соглашения на сумму около 600 млрд рублей

Площадку Красноярского экономического форума (КЭФ) в этом году посетили порядка 9 тыс. человек, в рамках форума были подписаны соглашения на общую сумму почти 600 млрд рублей.
Обновлено в 08:09
Общество

В Гидрометцентре рассказали, какой погоды стоит ждать в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Звезде», какой будет погода на следующей неделе.
Обновлено в 10:33
Спорт

Фигуристка Туктамышева выложила фото в откровенном наряде

Секс-символ фигурного катания Елизавета Туктамышева показала поклонникам новое весьма откровенное платье, в котором она будет выступать в Японии.
Обновлено в 10:47
Футбол

Валерий Карпин: «Второй тайм был одним из лучших за все время»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней победы над «Уралом» (2:1) в матче чемпионата России отметил, что «собирать» команду после приезда футболистов из своих сборных было непросто.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Сдавшийся Кадырову виновник смертельного ДТП арестован

Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответит на обвинения в прямом эфире

Первый муж скончавшейся певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской ответит на многочисленные обвинения в эфире Первого канала.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Александр Бастрыкин провел встречу с петербуржцами

Александр Бастрыкин в рамках рабочего визита в город на Неве провел личный прием жителей Петербурга и Ленинградской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Обновлено в 12:51
Здоровье

Названы причины частого желания ходить в туалет по ночам

Обновлено в 12:07
Политика

Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США

Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.
Обновлено в 14:10
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено в 13:18
Энергетика

«Газпром» решил строить СПГ-завод на Балтике с «Русгаздобычей»

Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Женатый Максим Дунаевский вышел в свет с новой пассией

Обновлено в 14:32
Происшествия

Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха

Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено в 12:54
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено в 00:02
Культура

YouTube разблокировал новые ролики Парфенова и Дудя

Подвергшиеся блокировке ролики — выпуск программы «Намедни» Парфенова, посвященный событиям 1946 года, и интервью Дудя с бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым, который эмигрировал в США.
Обновлено в 11:12
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Депутат Рады обнародовал «список неприкасаемых» Йованович

Депутат Верховной рады Мельничук обнародовал список имен украинских политиков и общественных деятелей, которых посол США Мари Йованович якобы запретила преследовать генпрокурору Украины Луценко.
Обновлено в 12:50
Здоровье

В Великом Новгороде не стало известного педиатра Светланы Казанцевой

В Великом Новгороде ушла из жизни известный врач-педиатр Казанцева Светлана Евгеньевна, проработавшая долгое время в новгородской детской поликлинике №3. Медицинский работник, ставшая любимицей среди детей и родителей, скончалась на 54 году жизни.
Обновлено в 13:28
Политика

Путин подписал указ о призыве в армию

По указу президента 135 тысяч человек будут призваны в армию этой весной. Начнется призыв 1 апреля, а завершится 15 июля.
Обновлено в 12:12
Политика

МВД Украины получило более 150 заявлений о нарушениях в «день тишины»

Украинская полиция получила 159 заявления о нарушении избирательного законодательства в "день тишины" накануне выборов президента страны, сообщил в субботу замглавы МВД Сергей Яровой.
Обновлено в 10:28
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено в 10:45
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