Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС 15:14
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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