Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Армия и оружие

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Сбежавший из части в Тверской области контрактник найден мертвым

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Политика

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Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
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Порошенко заявил о планах закупить новейшее оружие в США

Украинские власти собираются закупить новейшее вооружение, в том числе в США, сообщил в пятницу президент страны Пётр Порошенко.
Обновлено в 16:02
Культура

Путин присвоил Пореченкову звание народного артиста

Президент России Владимир Путин присвоил актеру Михаилу Пореченкову звание народного артиста России.
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Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

В ПФР рассказали, как изменится размер пенсий после индексации, которая пройдет 1 апреля.
Обновлено в 07:49
Культура

Эрмитаж вошел в десятку самых популярных музеев мира

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Политика

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Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в Верховный суд иск с требованием признать недействительным закон об оскорблении власти.
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Кадыров пообещал «Ниву» потерявшему жену и дочь в ДТП россиянину

Обновлено в 14:53
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Трамп может обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле

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Хизер Науэрт покинула пост главы пресс-службы госдепартамента

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Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

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Финансы

Долги россиян приблизились к историческому рекорду

Уровень долговой нагрузки россиян в 2019 году может достичь рекордного за пять лет.
Обновлено в 11:10
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
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Назван идеальный способ похудения для диабетиков

Медики из университета Торонто (Канада) заявили, что переход на жидкую пищу помогает диабетикам сбросить примерно 2,4 кг лишнего веса за полгода, а также избавиться от высокого давления и проблем с метаболизмом.
Обновлено в 08:40
Космос

«Хаббл» увидел распадающийся астероид

Последние наблюдения телескопа показывают, что астероид переживает один из интереснейших моментов своей, теперь уже относительно недолгой, жизни.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей

Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
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Юлианна Караулова расстроила фанатов

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В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Происшествия

На северо-востоке Москвы четырех человек спасли из горящей квартиры

Пожарные спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы четверых человек, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
Обновлено в 20:28
Происшествия

Землетрясение в Иркутске произошло утром в субботу

Рано утром в субботу, 30 марта, в Иркутске произошло землетрясение.
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Авто

Новый кроссовер Renault Arkana сфотографировали на улицах Москвы

Новый купе-кроссовер Renault Arkana, российские продажи которого должны начаться в ближайшие пару месяцев, замечен на тестах в Москве.
Обновлено в 04:21
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Политика

Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Парламент Великобритании в третий раз отверг предложенную Терезой Мэй сделку по выходу из ЕС.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Стало известно, из‐за какого сбоя разбился Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

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