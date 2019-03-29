Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Александр Роджерс: Экономика США

Новостной фронтвчера в 12:24

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59
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Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городке Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Пилот, перевозивший Салу, был дальтоником и не мог управлять самолетом

Пилот Дэвид Ибботсон, перевозивший погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Салу, был дальтоником и не имел права управлять самолетом ночью, сообщает BBC.
Обновлено в 04:57
Здоровье

В Дагестан поступят вертолеты с медоборудованием

Обновлено вчера в 09:29
Авто

Подешевевший Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом

Подешевевший вариант модели Kia Sportage вновь смог стать наиболее популярным автомобилем марки на рынке Китая.
Обновлено в 04:01
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Обновлено в 05:22
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Уфимский "Салават Юлаев" собирается опротестовать гол "Авангарда" в овертайме во время первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:49
Космос

В Центре подготовки космонавтов получили самолет Ту-204-300

Позже в ЦПК будет поставлен ещё один самолёт этой серии. Ранее в ЦПК сообщали, что новая техника не поставлялась Центру с 90-х годов.
Обновлено в 04:42
Футбол

«Зенит» поздравил Тимощука с юбилеем

«Зенит» поздравил своего тренера Анатолия Тимощука с днем рождения. Бывшему полузащитнику команды 30 марта исполнилось 40 лет.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Происшествия

Момент страшного ДТП на Невском проспекте в Петербурге попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения трех транспортных средств, произошедшего около 7 часов утра в субботу, 30 марта, на пересечении Невского и Литейного проспектов в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:01
Политика

На Украине перед выборами президента наступил «день тишины»

На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
Обновлено в 05:03
Политика

Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья

Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

В Москву из Чечни доставлен предполагаемый виновник крупного ДТП на Можайском шоссе.
Обновлено в 02:45
Авто

Прогрев двигателя до рабочей температуры: все «за» и «против»

Большим соблазном для водителя является доведение двигателя в морозы до рабочей температуры.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем

Обновлено вчера в 14:09
Технологии

Пять VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором

Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Буланова прокомментировала слухи о судебном иске против Радимова

Обновлено в 02:29
Политика

Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США

Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие

Около 200 домов остались без света в ЛНР из-за обстрелов ВСУ

Обновлено в 01:38
Кино

Скончалась режиссёр Аньес Варда

Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено вчера в 06:48
Политика

Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах

Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес обвинила вице-президента времен Барака Обамы Джо Байдена в домогательствах.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Германии задержали десять подозреваемых в терроризме

Сотрудники полиции задержали в субботу в ФРГ десять исламистов, подозреваемых в терроризме, сообщает национальное телевидение со ссылкой на представителя прокуратуры Дюссельдорфа.
Обновлено в 05:15
Музыка

Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash

Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
Обновлено в 04:15
Политика

Корея выдала США украинца, обвиняемого в кражах со счетов американцев

Южная Корея выдала США гражданина Украины Александра Мусиенко, которого подозревают в отмывании денег и кражах на сумму не менее 2,8 миллиарда долларов, говорится в распространенном в пятницу сообщении минюста США.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов

Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено вчера в 15:52
Общество

Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили

Издание РБК опубликовало заметку с комментарием главы «Ростеха» Сергея Чемезова о расследовании OCCRP, посвященном его окружению.
Обновлено в 04:37
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