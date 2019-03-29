Экономика
Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14
Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
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Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки
Вести.Финансвчера в 18:11
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Происшествия
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На Украине начался так называемый «день тишины» перед выборами главы государства, которые пройдут 31 марта, пишет РБК.
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Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено вчера в 14:30
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Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
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Происшествия
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Большим соблазном для водителя является доведение двигателя в морозы до рабочей температуры.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Истребители Британии сопровождали российские Ту-160 над Северным морем
Обновлено вчера в 14:09
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Пять VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором
Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено вчера в 06:29
Политика
Хизер Науэрт покинула свой пост в госдепе США
Обновлено вчера в 20:01
Кино
Скончалась режиссёр Аньес Варда
Французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Аньес Варда скончалась в возрасте 90 лет.
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Бывшего вице-президента США Байдена обвинили в домогательствах
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Музыка
Красноярец снялся в новом клипе DJ Smash
Ролик на песню "Расскажи" накануне опубликовали на "Youtube" Красноярец Виктор Михайлов снялся в новом клипе DJ Smash.
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Обновлено вчера в 14:45
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Порошенко уточнил свои слова о «нормандском» саммите после выборов
Президент Украины Петр Порошенко уточнил, что будет инициировать саммит в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) после выборов главы украинского государства.
Обновлено вчера в 15:52
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Глава «Ростеха» прокомментировал РБК расследование OCCRP о недвижимости его близких. Позднее заметку удалили
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