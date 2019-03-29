Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставкуТАСС вчера в 15:14

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно снизить процентную ставку

Взгляд.рувчера в 16:21

Трамп обрушился с критикой на Федрезерв США

Газета.Ruвчера в 17:59

Советник Трампа по экономике призвал ФРС «немедленно» снизить процентные ставки

Вести.Финансвчера в 18:11

Трамп обвинил ФРС в замедлении американской и мировой экономик

РИА Новостивчера в 18:24

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

ТАССвчера в 15:14

Александр Роджерс: Экономика США

Новостной фронтвчера в 12:24

Новая битва за независимость Федеральной резервной системы США уже началась

Наша версиявчера в 05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:10, Ашберн
Общество

В Минтруда определили самые стабильные сферы для работы в России

По данным ВНИИ труда, самыми стабильными сферами труда в России являются промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общественное питание.
Обновлено в 03:45
Экономика

В ПФР назвали размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей

«Салават Юлаев» опротестует гол «Авангарда» в овертайме

Обновлено в 03:49
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

«Рособоронэкспорт»: в Венесуэле открыт тренировочный вертолётный центр

В Венесуэле 29 марта состоялась церемония открытия тренировочного вертолётного центра, в котором венесуэльские лётчики смогут научиться управлять вертолётами Ми.
Обновлено вчера в 15:10
Авто

В Сети появились секретные фото салона обновленной Chevrolet Niva

В Интернете были опубликованы первые фотоснимки салона обновленного варианта Chevrolet Niva.
Обновлено 28 марта в 03:34
Происшествия

Причиной крушения Boeing в Эфиопии назвали ошибку электроники

Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие

Первый полет нового самолета Ил-112В не состоялся

В Воронеже не прошел первый испытательный полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой обратился к адвокатам на фоне травли

Обновлено в 03:32
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Обновлено вчера в 19:39
Общество

Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного

Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Происшествия

В ДТП на Невском в Петербурге погиб один человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек, ранения получили ещё четверо.
Обновлено в 03:17
Наука

Эксперты рассказали, что поможет в борьбе с раком молочной железы

Обновлено вчера в 18:03
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, допущенную создателями рекламного плаката для Центрального разведывательного управления в Вашингтоне.
Обновлено в 01:35
Политика

В Словакии начался второй тур президентских выборов

В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Экономика

Новак: кабмин выделит 250 млрд рублей на электросетевую инфраструктуру

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что правительство выделит не менее 250 млрд рублей на развитие электросетевой инфраструктуры к 2024 году, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Интернет

Google Photos упрощает работу с фотографиями чеков и документов

Компания Google официально сообщила, что соответствующее обновление начало распространяться для всех пользователей Android-устройств.
Обновлено в 02:14
Футбол

Себастьян Дриусси заявил, что ошибся, перейдя в «Зенит»

Обновлено вчера в 17:06
Экономика

На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения

Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Теннис

Роджер Федерер в 50-й раз вышел в финал турнира серии Masters

Обновлено в 03:29
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым российским

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка

Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов со всего мира

Отмечается, что гроб до дверей церкви несли под песню System of a Down группы Prodigy, а замыкала процессию собака Флинта.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Экономика

Топ-менеждер «Интер РАО» объяснила «особый путь» электроэнергетики России

К 2035 году основой российской электроэнергетики останется тепловая генерация, принимая в расчет «особый путь» России в этой сфере.
Обновлено в 03:35
Политика

Тимошенко ушла с дебатов из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено вчера в 13:15
Технологии

VPN-сервисы отказались сотрудничать с Роскомнадзором

OpenVPN, VyprVPN, VPN Unlimited, NordVPN и TorGuard отказались сотрудничать с Роскомнадзором, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей сервисов.
Обновлено в 02:29
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное