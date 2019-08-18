Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке ГренландииВести.Ru 12:55

Ранее Трамп уже спрашивал советников, могут ли США приобрести Гренландию, но непонятно, шутил президент или нет. Кадлоу отметил, что ситуация развивается. 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию – регион стратегически важен, там много ценных минеральных ресурсов.
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с чего всё началось

Советник Трампа подтвердил интерес президента США к возможности покупки Гренландии

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Трамп спрашивал советников, могут ли США купить Гренландию, а также проявлял интерес к этой возможности. Источники отмечали, что нет ясности относительно того, серьезно ли относится к этому глава Белого дома.
ТАСС12:38

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Газета.Ru14:17

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Московский Комсомолец13:22

Советник подтвердил интерес Трампа к покупке Гренландии

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Эхо Москвы13:00

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Вести.Ru12:55

Советник Трампа подтвердил его интерес к приобретению Гренландии

Известия13:03

Советник Трампа подтвердил интерес президента США к возможности покупки Гренландии

ТАСС12:38
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему его команда уступила «Уфе» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20.
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Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети

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В Москве полицейский погиб в ДТП с грузовиком

Обновлено в 05:50
Политика

Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии

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