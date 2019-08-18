Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке ГренландииВести.Ru 12:55
Ранее Трамп уже спрашивал советников, могут ли США приобрести Гренландию, но непонятно, шутил президент или нет. Кадлоу отметил, что ситуация развивается. 33-й президент США Гарри Трумэн тоже хотел купить Гренландию – регион стратегически важен, там много ценных минеральных ресурсов.
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