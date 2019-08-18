Политика
Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке ГренландииИнтерфакс вчера в 16:33
На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Два источника утверждали, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки.
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Экономика
К коллекторам пришли за долгами
Одно из крупнейших агентств получило иск от АСВ Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует с одного из крупнейших российских коллекторов "М. Б. А. Финансы" более 600 млн руб. АСВ готово заключить с агентством мировое соглашение, что может дать отсрочку выплаты.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов, предполагающий, что их нельзя будет увидеть с помощью оптических средств.
Обновлено 17 августа в 03:59
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В ДТП под Самарой погибли три человека
ДТП с участием трех автомобилей произошло под Самарой.
Обновлено вчера в 16:15
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено вчера в 17:17
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Общество
Минздрав предложил работодателям ввести физкульт-брейки
Перерывы на физкультуру на рабочем месте предлагает ввести работодателям российский Минздрав.
Обновлено в 00:59
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Ребенка ищут волонтеры и военнослужащие Росгвардии Пятилетняя Зарина Авгонова пропала в поселке Степановка Вознесенского района Нижегородской области, сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".
Обновлено в 00:11
Футбол
«Челси» и «Лестер» сыграли вничью
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Здоровье
Медики рассказали, кому противопоказан чеснок
Всем известна польза и антибактериальные свойства чеснока, но врачи предупреждают, что некоторым людям он противопоказан, сообщает «Вечерняя Москва».
Обновлено вчера в 23:11
Футбол
Волгоградский «Ротор» проиграл дома «Шиннику»
В девятом туре чемпионата Футбольной национальной лиги волгоградский «Ротор» принимал дома ярославский «Шинник».
Обновлено вчера в 13:20
Здоровье
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Обновлено в 00:50
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Выяснилось, сколько времени дети должны тратить на домашнее задание
В Роспотребнадзоре рассказали, что школьники должны тратить на выполнение домашнего задания во втором и третьем классах не более полутора часов в день, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды России в письме правительству предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития рассмотреть эти идеи, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
Уточняется, что в салоне находилось около 50 человек. Маршрутный автобус врезался в здание магазина.
Обновлено 17 августа в 09:42
Футбол
«Атлетико» обыграл «Хетафе» с любимым счетом
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие
Зачем Пентагон собирается развернуть на низких орбитах сотни спутников
Обновлено вчера в 07:21
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено 16 августа в 19:59