Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитомИзвестия 03:48

В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
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Источник: советник Трампа встретилась с замглавы МИД и представителями СБ

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Росбалтвчера в 20:21
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В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
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Власти Москвы примут решение об отключении отопления в домах, когда среднесуточная температура воздуха будет превышать плюс восемь градусов в течение пяти суток, ориентировочно это произойдет в конце апреля - начале мая.
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Американский политолог
Англо-американский политолог. Специальный помощник Президента США по европейским и российским делам с апреля 2017 года. Доктор философии. Эксперт Брукингского ин-та. «Le Figaro» в 2014 году называет её «признанным американским экспертом по России».
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