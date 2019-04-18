Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитомИзвестия 03:48
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
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Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл
Коммерсантъвчера в 17:45
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