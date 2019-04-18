Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитомREGNUM 02:18
Как отмечает издание, Хилл уже посещала Россию в качестве советника Трампа, однако её предыдущие визиты также не афишировались. На этом настаивала американская сторона. Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл приезжала в Москву летом 2018 года.
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Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл
Коммерсантъвчера в 17:45
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Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуируют после получения анонимного сообщения о минировании, сообщили ТАСС в четверг пресс-службе музея.
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