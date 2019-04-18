Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитомREGNUM 02:18

Как отмечает издание, Хилл уже посещала Россию в качестве советника Трампа, однако её предыдущие визиты также не афишировались. На этом настаивала американская сторона. Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл приезжала в Москву летом 2018 года.
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СМИ сообщили о неожиданном визите советника Трампа в Москву

Газета.Ru04:53

В Москву, по некоторым данным, тайно приезжала советница американского президента Фиона Хилл

Эхо Москвы05:00

В Москву «тайно» приехала делегация США во главе с советником Трампа

URA.Ruвчера в 18:43

СМИ: Советник Трампа по России нанесла необъявленный визит в Москву

Росбалтвчера в 20:21

СМИ узнали о необъявленном визите советника Трампа в Россию

Ведомостивчера в 18:43

Советник Трампа прибыла с визитом в Москву, сообщил «Ъ»

РИА Новости02:39

Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл

Коммерсантъвчера в 17:45
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:20, Ашберн
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Американский политолог
Англо-американский политолог. Специальный помощник Президента США по европейским и российским делам с апреля 2017 года. Доктор философии. Эксперт Брукингского ин-та. «Le Figaro» в 2014 году называет её «признанным американским экспертом по России».
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