Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитомREGNUM 02:18
Как отмечает издание, Хилл уже посещала Россию в качестве советника Трампа, однако её предыдущие визиты также не афишировались. На этом настаивала американская сторона. Как сообщало ИА REGNUM, советник президента США по отношениям с Европой и Россией Фиона Хилл приезжала в Москву летом 2018 года.
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Москву с неафишированным визитом посетила советник президента США Фиона Хилл
Коммерсантъвчера в 17:45
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Интернет
В работе сервисов Google произошел массовый сбой
Пользователи жаловались на проблемы со входом в аккаунт Google, а также на трудности при работе с сервисом Gmail.
Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии
Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Экономика
Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Гайсин рассказал о том, как дралась компания Кокорина и Мамаева
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее Пак отказался отвечать на извинения Кокорина.
Обновлено вчера в 16:28
Армия и оружие
Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией
По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Учёные развенчали миф о пользе правильного питания
Журналистом Гюнтером Брандштеттером в издании Der Standard опубликовано опровержение о влиянии правильного питания на продолжительность жизни, а так же на развитие инфаркта и онкологических заболеваний.
Обновлено в 04:23
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.
Обновлено в 05:28
Экономика
ЦБ: годовая инфляция находится вблизи 4%
Ранее ЦБ РФ сообщил, что в марте 2019 г. годовая инфляция в России составила 5,3%. На конец 2019 года инфляция в РФ, по прогнозу регулятора, составит 4,7-5,2%, а квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года.
Обновлено в 05:01
Экономика
Госдума РФ приняла закон об ипотечных каникулах
Государственная Дума РФ приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Политика
Медведев рассказал о россиянах, которые выживают
Во время отчета о работе правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал о том, что сегодня делают власти, чтобы побороть бедность в стране, передает Газета.ру.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия
Эрмитаж эвакуирует посетителей из-за сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге закрыт на вход - из-за сообщения о минировании посетителей эвакуируют.
Обновлено в 04:34
Футбол
Определились даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА объявила даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung сломались в первые дни использования
Журналисты, получившие первые в мире гнущиеся смартфоны Samsung Galaxy Fold до его официального релиза, пожаловались на то, что гаджеты сломались в первые же дни использования, пишет CNN.
Обновлено вчера в 21:54
Экономика
Менее половины россиян считают себя средним классом
Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках
Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.
Обновлено в 05:02
Космос
В NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении
Обновлено в 03:17
Происшествия
Сбившему курсанта МЧС воронежцу предъявили обвинение
Сотрудники регуправления Следственного комитета (СКР) предъявили обвинение 45-летнему водителю Mercedes, сбившему в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено в 04:12
Авто
Рассекречен компактный кроссовер Lincoln Corsair
В преддверии автосалона в Нью-Йорке Lincoln в рамках специального мероприятия представил свой новый кроссовер Corsair, который станет самым маленьким SUV бренда и сменит модель MKC.
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Журнал Time выбрал 100 самых влиятельных людей 2019 года
Обновлено вчера в 10:45
Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Политика
Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса
В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.
Обновлено в 05:19
Футбол
Де Хеа извинился перед одноклубниками за поражение от «Барселоны»
Согласно информации английской прессы, после поражения от "Барселоны" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа принес извинения своим одноклубникам.
Обновлено в 01:24
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Кадетство» Ирина Цывина
Скончалась известная российская актриса Ирина Цывина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подругу артистки Ксению Хаирову.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек
Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Банкет на 150 человек: Орлова, Малахов и Басков шумно погуляли на дне рождения Валерии
В среду, 17 апреля, Валерия устроила скромный банкет на 150 человек в одном из московских ресторанов.
Обновлено в 04:24
Кино
DC представила первый тизер сериала «Болотная тварь»
Потоковый сервис DC Universe представил первый тизер сериала «Болотная тварь» (Swamp Thing).
Обновлено вчера в 21:00