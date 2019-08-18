Политика
Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49
Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Убивший семью подросток оставил предсмертную записку
В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
Государство экономит на безопасности граждан
8 августа 2019 года в российских СМИ появились сообщения о взрыве на морском ракетном полигоне № 45 у населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Культура
Новый арт-объект появился на месте безголовой русалки в Петербурге
К своим изречениям художник прикрепил фотографии. Арт-объект представляет собой треснувшую рамку с QR-кодом внутри.
Обновлено в 04:25
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Киберспорт
Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch
Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Футбол
Юрий Семин: «Казалось, что мы уже не выберемся»
Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но мы выбрались.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика
Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич
Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом
Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
Стало известно, как израильские F-35 обманывают С-300 и С-400
Предполагается, что аналогичным образом армия Израиля может обманывать российские и сирийские комплексы ПВ С-300 и С-400.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Общество
Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе
Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено вчера в 20:27
Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:50
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Политика
Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:19
Экономика
Как Украина победила российские удобрения
С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.
Обновлено в 01:00
Политика
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую
Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24