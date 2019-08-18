Политика

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессияRT на русском 13:49

Глава Национального совета по торговле при Белом доме, советник американского президента Дональда Трампа Питер Наварро полагает, что Соединённым Штатам не грозит рецессия.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Власти США оценили возможность рецессии в американской экономике

Взгляд.ру12:03

В Белом доме заверили в отсутствии предпосылок для рецессии

Известия13:12

Советник Трампа считает, что США не грозит рецессия

RT на русском13:49

Советник Трампа заявил, что США не грозит экономический спад

ТАСС13:18

Советник Трампа не верит в наступление рецессии в США

Газета.Ru15:22

В Белом доме США отказались верить в наступление рецессии

Московский Комсомолец12:29

Белый дом не ожидает экономического спада в США в ближайшее время

РИА Новости11:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Обновлено в 13:00
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия

Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве

Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Убивший семью подросток оставил предсмертную записку

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что подросток оставил предсмертную записку.
Обновлено в 06:52
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Происшествия

У попавшего в ДТП в Москве автобуса с туристами насчитали 30 штрафов

Обновлено в 08:36
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Футбол

Семак извинился за оскорбление арбитров после матча с «Ахматом»

Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Государство экономит на безопасности граждан

8 августа 2019 года в российских СМИ появились сообщения о взрыве на морском ракетном полигоне № 45 у населенного пункта Нёнокса.
Обновлено в 12:20
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено в 15:34
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Культура

Новый арт-объект появился на месте безголовой русалки в Петербурге

К своим изречениям художник прикрепил фотографии. Арт-объект представляет собой треснувшую рамку с QR-кодом внутри.
Обновлено в 04:25
Политика

В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Киберспорт

Слух: Superhot выйдет на Nintendo Switch

Известный инсайдер, один из администраторов форума ResetEra и аналитик азиатского рынка в Niko Partners Даниэль Ахмад в своём Twitter-аккаунте заявил, что на презентации Nintendo покажет очередной эксклюзив Microsoft, который выйдет на Switch, а также анонсирует и сразу же выпустит для своей консоли две «горячие» игры.
Обновлено в 02:48
Футбол

Юрий Семин: «Казалось, что мы уже не выберемся»

Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но мы выбрались.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Политика

Сербия бережет дружеские отношения с Россией и Китаем, заявил Вучич

Сербия ревностно оберегает дружеские и партнерские отношения с Россией и КНР, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено в 14:23
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом

Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Стало известно, как израильские F-35 обманывают С-300 и С-400

Предполагается, что аналогичным образом армия Израиля может обманывать российские и сирийские комплексы ПВ С-300 и С-400.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере

Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Общество

Минздрав предложил штрафовать россиян за перекуры на работе

Минздрав России рекомендовал работодателям разработать систему штрафов за перекуры в рабочее время, а некурящих сотрудников — поощрять, сообщает 18 августа издание РБК со ссылкой на разработанную ведомством программу «Укрепление общественного здоровья».
Обновлено вчера в 20:27
Футбол

Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»

Обновлено вчера в 08:50
Политика

Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе

Обновлено в 11:59
Наука

Шванновские клетки участвуют в ощущении боли

Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Политика

Нетаньяху озвучил темы грядущей беседы с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, собирающийся с визитом на Украину, обозначил круг тем, которые он намерен обсудить с президентом этой страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:19
Происшествия

В Нижегородской области умер посетитель фестиваля электронной музыки

Обновлено в 16:09
Экономика

Как Украина победила российские удобрения

С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.
Обновлено в 01:00
Политика

Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»

Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую

Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное