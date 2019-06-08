Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста ГолуноваРБК 08:33
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
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Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 16:21
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Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика
Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Экс-жену Валерия Меладзе обозвали «пиявкой»
«Значит Ирину все устраивало и она не хотела об этом говорить, ведь она, как пиявка, присосалась к мужу»,- отмечает блогер.
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Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.
Обновлено в 15:37
Футбол
Германия уверенно обыграла Белоруссию в матче отбора на Евро-2020
Сборная Германии одержала победу над национальной командой Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
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Футбол
Сборная Турции обыграла Францию в матче отбора Евро-2020
Действующие чемпионы мира футболисты сборной Франции уступили на выезде команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 16:47
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Кудрин назвал рецепт борьбы с «триллионной» коррупцией в России
Справиться с "триллионной" коррупцией в России как минимум наполовину позволит внедрение лучших практик по открытости органов государственной власти, для этого надо сделать три шага, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ.
Обновлено в 06:01
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время турне в Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Политика
Козак назвал действия бывших властей Молдавии «откровенно криминальными»
Спецпредставитель президента России по развитию экономических отношений с Молдавией вице-премьер Дмитрий Козак назвал "откровенно криминальными" действия сил, находившихся у власти в Кишиневе.
Обновлено в 17:17
Авто
Названы топ-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую в отделение полиции
Задержанному журналисту "Медузы" Ивану Голунову вызвали скорую помощь в отделение полиции.
Обновлено в 06:16
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Авто
1900-сильный Pininfarina Battista Electric доступен для заказа
Начался прием заказов на высокопроизводительный электрический гиперкар Pininfarina Battista, который итальянская марка презентовала в рамках автовыставки «Леонардо да Винчи: разум в движении», проходящей на центральной площади Британской библиотеки.
Обновлено в 11:41
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ
В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
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Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено вчера в 14:27
Экономика
ВТБ купил зернового трейдера у сына вице-губернатора Кубани
ВТБ покупает «Мирогрупп ресурсы» у Андрея Долуды — сына вице-губернатора Краснодарского края и атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды.
Обновлено в 10:47
Экономика
Приморская компания планирует поставлять рис в Намибию
Речь идет о производстве в свободной экономической зоне порта Уолфиш Бэй, где также выращивается более 100 тысяч тонн самой культуры на почти 20 тысячах гектаров земель.
Обновлено в 17:27
Авто
Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео
Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
Обновлено в 02:53
Футбол
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории
Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 14:06
Наука
Ученые назвали напиток, полезный для сердца
Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
Автоспорт
Магнуссен разбил болид в квалификации к Гран-при Канады
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен врезался в «стену чемпионов» на заключительных секундах второго сегмента квалификации к Гран-при Канады.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В армянском монастыре Ахпат возник пожар
Пожар возник в субботу вечером на территории армянского монастырского комплекса Ахпат, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщили в пресс-службе МЧС страны.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении миномётного расчёта ВСУ
В результате обстрела повреждены два дома. "Ответным огнем минометный расчет и БМП-2 противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
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Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00