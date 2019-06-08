Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста ГолуноваРБК 08:33
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
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Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
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Решетова переживает, что поправилась за время беременности
Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.
Обновлено вчера в 10:59
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Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой
Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.
Обновлено в 12:00
Технологии
Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США
Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.
Обновлено в 13:14
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Наука
Броня из пены защитит военную технику от пуль
Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.
Обновлено 06 июня в 11:16
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу
Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.
Обновлено в 05:38
Политика
Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года
Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Обновлено в 08:36
Наука
На Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Исследователи надеются, что открытие двух новых видов прыгающих крыс с клювом-пинцетом послужит аргументом для защиты горных лесов.
Обновлено 06 июня в 12:34
Авто
Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8
Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы
В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).
Обновлено в 13:58
Происшествия
Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии
По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.
Обновлено в 14:28
Авто
Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель
В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Появилось видео удара авиации РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 14:01
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено в 12:52
Здоровье
Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей
В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено в 14:11
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
На Шри-Ланке в автобусной аварии пострадали 19 человек
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь
Актер Алексей Панин пригрозил Гарику Харламову разрушить его семейную жизнь.
Обновлено в 11:56
Игры
Текстовая трансляция конференции EA Play перед E3 2019
Текстовая трансляция конференции EA Play. На протяжении 2,5 часов компания рассказывает про свои хиты.
Обновлено в 11:59
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42