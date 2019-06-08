Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста ГолуноваРБК 08:33

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.

Спорт В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.

Шоу-бизнес Решетова переживает, что поправилась за время беременности Решетова сообщила, что к тому моменту поправилась на 6-7 килограммов. Также она поставила смайлик «хрюшки», намекая на лишний вес.

Шоу-бизнес Дочке Ларисы Гузеевой пришлось оправдаться за «грызню» с мамой Зрителей удивило, как телеведущая общается с Ольгой. С недавних пор Лариса Гузеева работает вместе со своей дочкой.

Технологии Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США Секретные работы ведутся уже на протяжении 10 лет, и вот теперь, судя по всему, воздушное судно готовится к испытательным полетам.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган официально развелись Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о своей команде и замене мужу Фото: Ани Лорак на Премии "Муз-ТВ" с дочерью Софией В интервью репортерам Лорак отметила, что сейчас занимается поиском новых сотрудников для своей команды, а также весьма недвусмысленно намекнула, что наконец-то нашла замену бывшему мужу, однако имени его называть не стала, обратив ответ в шутку.

Политика Спикер Рады оценил шансы Украины вступить в ЕС с 2025 года Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Наука На Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс Исследователи надеются, что открытие двух новых видов прыгающих крыс с клювом-пинцетом послужит аргументом для защиты горных лесов.

Авто Ford готовит мощный пикап F-150 Raptor с Hellcat V8 Подробностей о двигателе анонимные источники пока не сообщают, однако, по мнению экспертов, если Ford хочет удержать Raptor на высоте, то 5, 2-литровый V8 с наддувом от предстоящего Mustang Shelby GT500 мощностью порядка 700 л.с. будет являться наиболее удачным выбором.

Происшествия Канадский музыкант погиб в результате стрельбы в центре Оттавы В результате стрельбы в центре Оттавы погиб канадский музыкант из группы The Halfsizegiants Маркленд Энтони Кэмпбелл, известный в стране под псевдонимом Джахайан Джан (Jahiant Janh).

Происшествия Парусное судно столкнулось с контейнеровозом в Германии По меньшей мере пять человек пострадали в результате столкновения парусного судна с контейнеровозом на Эльбе в Германии.

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Происшествия В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Здоровье Врач назвала самые уязвимые в жару группы людей В первую очередь от жары страдают дети, особенно маленькие. Ко второй категории относятся пожилые и маломобильные люди.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Шоу-бизнес Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.

Игры Текстовая трансляция конференции EA Play перед E3 2019 Текстовая трансляция конференции EA Play. На протяжении 2,5 часов компания рассказывает про свои хиты.