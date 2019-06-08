Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста ГолуноваРБК 08:33

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
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Советник президента пообещал ответственность за фейковые фото в деле Голунова

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Советник президента Кобяков сообщил, что лично изучит дело журналиста Голунова

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Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

РБК08:33

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Газета.Ru07:26

Советник президента РФ обещал изучить дело журналиста Голунова

Росбалт07:11

Советник Путина Антон Кобяков пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Говорит Москва07:23
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 13:17, Ашберн
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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