Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста ГолуноваРБК 08:33
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков. Кобяков также выразил уверенность, что генпрокурор Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией.
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