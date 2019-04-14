Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкоматРИА Новости вчера в 13:27
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал 4 повестки из военкомата
Эхо Москвывчера в 20:06
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Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может рассказать, что за утверждениями о приписываемом России сговоре с предвыборным штабом Дональда Трампа стояла Украина.
Обновлено 12 апреля в 13:40
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы
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Обновлено в 04:07
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Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
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Путешествия
Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск
Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
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Обновлено вчера в 21:14
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Остаётся неделя до вербного воскресенья
В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
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Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Политика
США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро
Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны
Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
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Армия и оружие
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Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
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Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
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Отец Ассанжа прокомментировал арест сына в Лондоне
Джон Шиптон, отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, прокомментировал арест сына в Великобритании.
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Культура
Умерла воронежская художница Ксения Успенская
Обновлено вчера в 21:08