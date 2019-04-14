Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкоматРИА Новости вчера в 13:27

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал 4 повестки из военкомата

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ТАССвчера в 13:29

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

РИА Новостивчера в 13:27
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Воспламенившийся жир на кухне лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но никак не водой, поскольку горящее масло может разлиться еще больше, и поверхность пожара станет шире.
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В Туве из изолятора временного содержания сбежали девять задержанных

Правоохранители в Туве ищут девять человек, сбежавших из изолятора временного содержания отдела полиции, сообщается на сайте регионального МВД.
Обновлено в 04:26
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Обновлено вчера в 12:57
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Обновлено вчера в 06:03
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В Непале столкнулись самолет и вертолет

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Наука

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет

Идеальным завтраком для больных диабетом является омлет. Об этом сообщают ученые из Канады.
Обновлено вчера в 11:57
Авто

В России определили критерии надёжности автомобилей

Еще 10% россиян считают залогом надежности марку автомобиля, а другие 10% прислушиваются в этом вопросе к мнению друзей и знакомых.
Обновлено вчера в 03:33
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Возле ночного клуба в Москве произошла стрельба

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, во время потасовки возле заведения на Кутузовском проспекте один из посетителей достал травматический пистолет и стал стрелять.
Обновлено в 01:30
Здоровье

Средняя зарплата врачей в США превысила 300 тыс. долларов

Больше всего врачи зарабатывают в штате Оклахома (средний доход $337 тыс.), затем идут штаты Алабама и Невада ($330 тыс. и $329 тыс. соответственно).
Обновлено в 04:20
Политика

Джулиани: Ассанж мог знать, что Киев стоял за обвинениями в сговоре против Трампа

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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать рыбные консервы

Роспотребнадзор представил рекомендации по выбору качественных рыбных консервов.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Виталия Милонова избили на парковке в Санкт-Петербурге

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов обратился в полицию с заявлением о том, что его избили на парковке вечером в субботу, 13 апреля.
Обновлено в 04:05
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Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.
Обновлено в 03:10
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Спасатели эвакуировали трех рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине

Три рыбака-любителя, оказавшиеся на оторвавшейся льдине в заливе Мордвинова Корсаковского района Сахалинской области, спасены, говорится в сообщении регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 21:14
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Остаётся неделя до вербного воскресенья

В следующее воскресенье, 24 апреля верующие отметят Вход Господень в Иерусалим.
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Культура

Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников

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США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
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Британцы назвали лидера лейбористов Корбина новым премьером страны

Лидер лейбористов Джереми Корбин стал бы новым премьер-министром Великобритании в случае, если бы сейчас проводились всеобщие выборы в стране.
Обновлено в 02:36
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Правозащитник устроил стрельбу в центре Москвы

Известный российский правозащитник ночью устроил стрельбу в центре Москвы и был задержан.
Обновлено вчера в 08:06
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Лавров: Евросоюз потерял место главного торгового партнера России

Европейский союз больше не является главным торговым партнером России, он уступил это место странам БРИКС, СНГ и государствам Азиатско-Тихоокеанского региона.
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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