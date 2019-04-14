Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкоматРИА Новости вчера в 13:27
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал 4 повестки из военкомата
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