Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкоматРИА Новости вчера в 13:27

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

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