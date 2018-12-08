Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи "Народ против" на канале Zik на русском языке. При этом на Украине звучат призывы запретить все, что связано с русским языком, а украинским политиков за выступления на нем критикуют.

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