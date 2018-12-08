Политика

Советник Порошенко подставил его языком
Вести.Ru
06:07

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков выступил в эфире передачи "Народ против" на канале Zik на русском языке. При этом на Украине звучат призывы запретить все, что связано с русским языком, а украинским политиков за выступления на нем критикуют.
Вести.Ru06:07

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Советника Порошенко упрекнули за использование русского языка

Взгляд.ру07:10

Депутат Рады раскритиковал помощника Порошенко за русский язык

Газета.Ru07:01

Русский язык советника Порошенко вызвал недовольство депутатов

Царьград06:19

Советник Порошенко подставил его языком

Вести.Ru06:07

Советник Порошенко «опозорился» на украинском ТВ

News.ru05:50

Депутат Рады раскритиковал советника Порошенко за русский язык, заявив, что он «подставляет шефа»

РЕН ТВ05:31

Советника Порошенко раскритиковали за русский язык в прямом эфире

РИА Новости05:10
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Политика

ФСБ назвала Крымский мост главной целью провокаций Украины

Строительство и эксплуатация Крымского моста подвергались нападкам со стороны Киева и были главной целью украинских провокаций в последнее время, заявил в ходе брифинга замруководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
Обновлено в 07:06
Политика

Путин обсудил с Нетаньяху военное взаимодействие

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил операцию Тель-Авива на линии с Ливаном, а также взаимодействие двух стран по военной линии.
Обновлено в 06:59
Политика

Абрамович вошел в британский черный список бизнесменов из России

В список вошли в том числе Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска.
Обновлено в 07:03
Политика

Володин предложил создать единый список террористических организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призывает создать единый список террористических организаций.
Обновлено в 07:00
Политика

Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

Петр Порошенко опубликовал в своем Facebook "патриотичное" фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, при этом на форме одного из солдат слева от Порошенко отчетливо видна эмблема танковой дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 06:54
Политика

В раде предложили проверять кандидатов в президенты у психиатра

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который предлагает ввести обязательный наркологический и психиатрический осмотр кандидата на пост президента страны, передает ФАН.
Обновлено в 06:47
Политика

Трамп назвал Тиллерсона глупым и ленивым

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что бывший американский госсекретарь Рекс Тиллерсон "глуп как пробка и чертовски ленив".
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками

Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР.
Обновлено в 06:05
Политика

В США прокуроры затребовали тюремный срок для бывшего адвоката Трампа

Американская генпрокуратура потребовала приговорить бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна к пятилетнему тюремному сроку, сообщают в субботу западные СМИ.
Обновлено в 06:28
Политика

Германия не поддержала идею о новых санкциях против России

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин не поддерживает идею введения новых санкций в отношении Москвы после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Политика

Госдеп США призвал Россию освободить правозащитника Льва Пономарева

Госдепартамент США призвал российские власти «немедленно освободить» 77-летнего председателя правозащитной организации «За права человека» Льва Пономарева.
Обновлено в 05:08
Политика

Топилин уверен, что после 45 лет можно найти работу

Глава Минтруда РФ Максим Топилин уверен, что после 45 лет в России можно найти работу и есть специальные программы, направленные на обучение граждан старшего возраста.
Обновлено в 06:28
Политика

Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села

Вице-премьер России Алексей Гордеев считает необходимым перевести госпрограмму развития сельских территорий в статус национального проекта.
Обновлено в 07:02
Политика

Кличко выразил уверенность в антироссийском настрое преемницы Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко написал статью для немецкого таблоида Bild, в которой выразил удовлетворение по поводу избрания Аннегрет Крамп-Карренбауэр на пост председателя партии ХДС (Христианско-демократический Союз); он также выразил уверенность, что новый лидер немецкой правящей партии очень хорошо относится к Украине.
Обновлено в 06:35
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