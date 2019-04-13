Политика
Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкоматRT на русском 15:06
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады. Документ опубликовал в Facebook советник украинского лидера Юрий Бирюков.
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Политика
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Недавно 43-летняя Анастасия Волочкова сказала, что жителям России стоит обратить внимание на качество своей работы вместо того, чтобы делать виноватым во всем президента Владимира Владимировича Путина.
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«Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс»
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В Роскосмосе назвали возможные имена для кораблей «Федерация»
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«Милан» обыграл «Лацио» в матче Серии А
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