Политика

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкоматRT на русском 15:06

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады. Документ опубликовал в Facebook советник украинского лидера Юрий Бирюков.
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В Минобороны Украины заявили о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

РБК13:51

В Минобороны Украины заявили, что Владимир Зеленский четырежды проигнорировал повестки в военкомат

Эхо Москвы14:00

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Известия13:57

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

RT на русском15:06

Зеленский игнорировал повестки в военкомат, подтвердили в Минобороны Украины

Газета.Ru13:33

Минобороны Украины: Зеленский четырежды проигнорировал повестки во время мобилизации

ТАСС13:29

Советник Порошенко обнародовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

РИА Новости13:27
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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