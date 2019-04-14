Политика

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкоматИзвестия вчера в 13:57

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза игнорировал повестки в военкомат в 2014–2015 годах. Об этом сообщила пресс-служба минобороны Украины в ответ на запрос ряда депутатов Верховной рады, документ опубликовал советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков 13 апреля.
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал 4 повестки из военкомата

Эхо Москвывчера в 20:06

Зеленский четырежды уклонялся от воинского призыва, сообщили в минобороны

Газета.Ruвчера в 18:32

Минобороны Украины: Зеленский четырежды проигнорировал повестки во время мобилизации

ТАССвчера в 13:29

Советник Порошенко опубликовал отчет о неявках Зеленского в военкомат

Известиявчера в 13:57

В Минобороны Украины заявили о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

РБКвчера в 13:51

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

RT на русскомвчера в 15:06

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

РИА Новостивчера в 13:27
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Правительство утвердило правила тюнинга автомобилей

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Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено вчера в 13:31
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По данным Роспотребнадзора, среди изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
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В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Отец Децла обвинил невестку в попытках спрятать сына рэпера

Александр Толмацкий, отец рэпера Децла (настоящие имя Кирилл Толмацкий), заявил, что вдова музыканта не дает ему и его супруге видеться с внуком.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Общество

Times назвала Солсбери лучшим местом для проживания в Великобритании

Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено вчера в 08:00
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

ДНР обвинила ВСУ в прицельном огне по населенным пунктам

Безсонов утверждает, что украинские снайперы все чаще стали вести прицельный огонь по населенным пунктам самопровозглашенной республики под прикрытием залпов из минометов и гранатометов.
Обновлено вчера в 15:34
Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ

На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

Сирия отразила израильский ракетный удар

Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие

Корабли ЧФ России провели учения в ответ на маневры сил НАТО

Как отмечается, два ракетных катера и малый противолодочный корабль не только укрепили боевой потенциал Черноморского флота, но также приняли участие в выполнении учебно-боевых задач, которые проводились на фоне учений НАТО.
Обновлено вчера в 03:28
Происшествия

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Обновлено вчера в 16:46
Наука

Гостям клуба «Резонанс» рассказали о пользе здорового питания

Обновлено 11 апреля в 11:10
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено вчера в 06:03
Единоборства

Имадаев потерпел первое поражение в дебютном бою в UFC

Зелим Имадаев провел свой дебютный бой в UFC. Российский боец ММА проиграл американцу Максу Гриффину на турнире UFC 236 в Атланте.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

В Техасе в результате урагана погибли двое детей

Двое детей погибли, еще около десяти человек пострадали в результате урагана в Техасе, сообщает Associated Press со ссылкой на власти.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Во ФСИН назвали число ВИЧ-инфицированных среди осужденных в России

Положительный диагноз на ВИЧ-инфекцию имеет каждый 10-й осужденный в России мужчина и каждая пятая среди осужденных женщин.
Обновлено вчера в 04:22
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено вчера в 04:35
Культура

Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика

Роман выходит в издательстве "Эксмо".
Обновлено вчера в 17:06
Политика

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку Мадуро

Ранее Помпео обвинял Россию в незаконном «вмешательстве» в дела Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:29
Наука

Корейские ученые обнаружили отпечатки лап самого мелкого динозавра

Следы, обнаруженные группой корейских ученых, возглавляемой Кун-Су Кимом, были оставлены ящерами Minisauripus — их размеры не превышали двадцати сантиметров, поэтому существа считаются самыми мелкими тераподами.
Обновлено 11 апреля в 08:04
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Казанские хирурги составили для детей Новошешминского района индивидуальные планы лечения

По итогам проведенных обследований и осмотров специалисты для каждого ребенка составили индивидуальный план оздоровления и лечения.
Обновлено вчера в 19:22
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Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено вчера в 11:23
Армия и оружие

С-400 захватили контроль над небом в мире

Немецкий журналист Гернот Крампер считает, что российские ЗРК С-400 являются мощнейшими в мире и представляют большую угрозу для НАТО.
Обновлено вчера в 03:40
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Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб

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Обновлено вчера в 10:05
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Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош

Полицейские Камбоджи арестовали британских туристов и заставили их писать письма неоднозначного содержания.
Обновлено 12 апреля в 13:49
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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